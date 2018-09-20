Спорт. 19:35
"Луч" прервал безголевую серию. Фото: pixabay.com

Владивостокский «Луч» прервал свою безголевую серию

«Тигры» забили гол в ворота «Чертаново», однако победить не смогли

20 сентября, PrimaMedia. Футбольный клуб "Луч" смог наконец-то прервать свою безголевую серию игр. "Тигры" поразили ворота "Чертаново", однако матч так и не выиграли. Встреча закончилась ничьей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ХК "Луч".

Автором первого с 12 августа гола, который наши футболисты смогли забить в ворота соперника, стал Давид Дзахов. Правда, победы он команде не принес. К тому моменту табло уже показывало 0:1 и отнюдь не в нашу пользу. За 15 минут до этого ворота "тигров" пробил 20-летний полузащитник хозяев Максим Витюгов.

Стоит отметить, что гол значительно улучшил настрой и настроение владивостокцев, они честно попытались дожать "чертей", однако игра так и закончилась ничьей.

Как пишет пресс-служба футбольной команды, по итогам 12-го тура "Луч" стал абсолютно лучшей командой Лиги по пропущенным мячам (опередив "Томь"), но худшей — по забитым.

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