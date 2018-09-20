В 2017 году 783 человека были осуждены за преступления экстремистской направленности и в 90% случаев из-за публикаций в интернете. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Верховный суд постановил не называть за репост и лайк экстремистских материалов

20 сентября суд внес поправки в постановление по делам об экстремизме в интернете

20 сентября, PrimaMedia. Не повод наказывать пользователей, которые не являются авторами конкретного поста за всего лишь лайк или репост материала, даже если он признан экстремистским. Об этом сообщили в Верховной суде. Внеся поправки в постановление 20 сентября, передает ИА PrimaMedia. Таким образом, суд решил защитить тех пользователей, которые всего лишь поставили лайк под материалом, содержащим экстремистскую информацию. Чтобы привлечь человека к ответственности, должны быть доказательства его вины. В частности, его участие в экстремистских мероприятиях, разжигании ненависти и так далее, а обычный лайк, который пользователь, скорее всего, поставил бездумно, не является составом преступления. Известно, что только в 2017 году 783 человека были осуждены за преступления экстремистской направленности. И, по словам экспертов, в 90% случаев из-за публикаций в интернете. Как пишет издание "Ведомости", "решая вопрос о наличии у обвиняемого цели разжигания вражды, суд должен учитывать контекст публикации. Например, комментарии, количество просмотров, содержание всего аккаунта и характеристику пользовательской аудитории. Судам также следует учитывать характер и степень общественной опасности таких публикаций, так как не является преступлением действие, которое формально подпадает под уголовный кодекс, но не представляет общественной опасности". Главные новости от PrimaMedia в группе Одноклассников Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен Читайте самое важное от PrimaMedia на Google News Читайте PrimaMedia первыми на Яндекс.Новости

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