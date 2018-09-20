Лайнер Costa Fortuna впервые посетит Владивосток. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Лайнер Costa Fortuna впервые в истории прибудет во Владивосток

Судно пришвартуется к причалу Морского вокзала

20 сентября, PrimaMedia. Круизный лайнер Costa Fortuna впервые посетит Владивосток. На его борту более 2800 пассажиров из Кореи, а также около 1000 членов экипажа. Пришвартуется судно к причалу Морского вокзала в субботу, сообщает ИА PrimaMedia пресс-служба администрации Приморского края.

Так, в субботу, 22 сентября, в 13:00 лайнер причалит к Морскому вокзалу. После чего на его видовой площадке начнется традиционная welcome-церемония, а в 14:00 первые пассажиры сойдут на берег и отправятся на экскурсии.

— На нижней площадке гостей встретят сотрудники Туристско-информационного центра, которые предложат путешественникам карты и путеводители с самыми интересными маршрутами по Владивостоку и Приморью, – рассказали в администрации края.

Здесь также отметили, что у гостей будет возможность совершить прогулку по городу, во время которой они смогут познакомиться с основными достопримечательностями Владивостока: Корабельной набережной, Центральной площадью с памятником "Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке", Набережной Спортивной гавани, а также видовой площадкой на сопке Орлиная. Кроме того, в экскурсионную программу включено посещение Приморского океанариума, Владивостокского цирка, Приморской сцены Мариинского театра, набережной ДВФУ и других туристских объектов.

Уже по традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана лайнера.

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