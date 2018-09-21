Ростислав Гольдштейн: Положительный опыт tax free будет распространен на все регионы РФ

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Товарооборот российских магазинов увеличился на 25% благодаря введению системы tax free. Такое заявление сделал Министр финансов РФ

21 сентября, PrimaMedia. В данный момент система в пилотном режиме работает в 12 регионах России: Москве и Санкт-Петербурге, республиках Мордовия и Татарстан, Калининградской, Волгоградской, Московской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Самарской областях, Краснодарском крае, — ИА PrimaMedia.

— Выбор субъектов для тестового запуска tax free в этом году был обусловлен, в первую очередь, чемпионатом мира по футболу, который проходил в этих регионах. Как показала практика, возможность вернуть налог с покупок — это не только приятный бонус для гостей России, но и отличный стимул для совершения бОльшего числа покупок. Система tax free себя оправдала, поэтому расширение ее действия по стране — абсолютно правильное, логичное решение. Уже с 2019 года этот механизм будет работать во всех регионах России, что, без сомнений, позитивно скажется на развитии туристической отрасли и связанных с ней сферах, как, например, торговля и услуги, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Напомним, системой tax free могут воспользоваться граждане иностранных государств, кроме стран, входящих в Евразийский экономический союз. Возврат НДС распространяется на товары, стоимость которых превышает 10 тысяч рублей по таким категориям, как техника, продукты питания, одежда, ювелирные изделия, книги, лекарства.