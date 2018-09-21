Акцизами на нефть и алкоголь будут поднимать Дальний Восток. Фото: Антон Балашов

Акцизами на нефть и алкоголь будут поднимать Дальний Восток

В правительстве решено перераспределить доходы

21 сентября, PrimaMedia. Финансирование Дальнего Востока, а также нескольких других регионов в России будет увеличено за счет доходов от акцизов на нефть и алкоголь. Перераспределить доходы в пользу регионов решено в правительстве РФ, сообщает ИА PrimaMedia.

"В сторону увеличения мы пересмотрели свои прежние планы на 2019–2020 годы по финансированию Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области (в рамках соответствующих госпрограмм), а также по финансовой поддержке Арктической зоны, которая вырастет в несколько раз", — сказал в ходе заседания правительства глава кабмина Дмитрий Медведев.

Вливания в бюджеты регионов будут увеличены за счет перераспределения доходов от акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты. По словам Дмитрия Медведева, это часть системы совершенствования межбюджетных отношений, чтобы "региональные бюджеты были более сбалансированы и давали регионам больше возможностей зарабатывать деньги самим".

Премьер-министр также пообещал в рамках корректировки налоговой системы "сохранить механизмы налоговой поддержки отдельных территорий и ряда новых проектов, которые там появляются".

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