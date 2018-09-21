Цифровые технологии. Фото: ИА PrimaMedia

Большой брат следит за тобой: "цифровой профиль" получит каждый россиянин

Новая система обеспечит обмен информацией между государством, гражданами и организациями

21 сентября, PrimaMedia. Инфраструктура для "Цифрового профиля" — платформы, на которой будет собрана информация о любом гражданине России, появится к 2024 году. Доступ к ней, помимо государственных органов, получат и коммерческие структуры, сообщает ИА Primammedia.

По информации РБК, создание единой платформы, обеспечивающей обмен информацией между государством, гражданами и организациями будет завершено к концу 2023 года. Необходимость его создания следует из проекта паспорта национальной программы "Цифровая экономика" одобренного правительством. Исполнителями названы Минкомсвязь, Банк России, Ростелеком и Аналитический центр при правительстве РФ.

"Цифровой профиль" даст возможность гражданам увидеть полную информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а ведомства, в свою очередь, через систему смогут в автоматическом режиме предлагать конкретному гражданину подходящие именно ему государственные и социальные услуги.

Система позволит решить проблему управления согласиями на обработку персональных данных, так как гражданин осознанно сможет распоряжаться своими данными для получения государственных и коммерческих услуг, а регулятор или коммерческая организация избавятся от необходимости хранить большое количество бумажных документов.

Важным этапом развития программы станет организация доступа к "Цифровому профилю" коммерческих организаций. Пока речь идет только о коммерческих банках, которым могут потребоваться дополнительные данные о человеке, когда он, например, хочет взять кредит.

В будущем перечень организаций, которым откроют доступ, будет расширен. При этом если для обработки данных государственными ведомствами согласие гражданина не потребуется, то коммерческим организациям придется запрашивать согласие гражданина на доступ к информации при каждом обращении.

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