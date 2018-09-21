По новым тарифам россияне будут оплачивать коммуналку с 1 января следующего года. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

В 2019 году повышение тарифов ЖКХ пройдет в два этапа

На 4% вырастет общая сумма, прописанная в квитанциях об оплате ЖКХ

21 сентября, PrimaMedia. Чиновники заявляют, что больше чем на 4% плюс к сегодняшней стоимости, жители городов России не будут платить за услуги ЖКХ. При этом планируется провести увеличение в следующем году в два этапа, чтобы оно не ощутимо ударило по карману россиян, передает ИА PrimaMedia.

На 4% вырастет общая сумма, прописанная в квитанциях об оплате ЖКХ. А для того, чтобы население не сильно возмущалось, и не затягивало потуже пояс с начала года, повышение тарифов будет сперва на 1,7%. По новым тарифам россияне будут оплачивать коммуналку с 1 января следующего года.

Затем остальную часть, то есть 2,3% включат в квитанции уже летом, с начала июля 2019 года.

Об изменениях сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Чиновник отметил, что власти сохранили подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции — около 4% и это несмотря на повышение НДС с 2019 года.

Напомним, информагентство писало также, что законотворцы рассматривают в Думе законопроект, который предусматривает программу относительно реновации домов, построенных еще в 50-ые годы. Депутаты хотят, чтобы эта программа действовала во всех регионах России.

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