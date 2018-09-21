Пора жарить шашлыки: обвалились цены на свинину в России

21 сентября, PrimaMedia. В России отмечено падение цен на свинину. Стоимость мяса упала на 5-9%, в целом зафиксирован тренд на снижение оптовых цен, передает ИА PrimaMedia.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию с ценами на мясо в России. Ценовой вопрос обсуждался на заседании рабочей группы экспертного совета по агропромышленному комплексу (АПК) и экспертного совета по развитию конкуренции в сфере розничной торговли ФАС России.
"Вмешательство ФАС в сложившуюся ситуацию с ростом цен на мясо отсутствует. Есть некоторые проблемы в отрасли, они скорее связаны с государственным регулированием и затрагивают более широкий круг вопросов, чем цены", — отметил замглавы ФАС Андрей Цыганов.
Напомним, переработчики сырья ранее били тревогу, требуя поднять оптовые цены на мясные и колбасные изделия в ритейле. Мясопроизводители также просили снижения цен на сырье, заявляя, что с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%.
В неизбежном росте цен на мясную продукции в России уверяли в Ассоциации компаний розничной торговли. Как сообщалось ранее, цены на колбасы и мясные полуфабрикаты должны вырасти к концу сентября — началу октября.
Между тем, в ходе заседания в ФАС, было отмечено, что для рынка мясопродукции в целом характерна высокая волатильность цен и сезонные колебания. Это же подтверждают данные Росстата и Минсельхоза. При этом, по оценкам Национального союза свиноводов, за 9 месяцев 2018 года общий прирост производства свинины составил 8,1 %.