Пора жарить шашлыки: обвалились цены на свинину в России. Фото: Мария Бородина

Зафиксирован тренд на снижение оптовых цен на мясо

21 сентября, PrimaMedia. В России отмечено падение цен на свинину. Стоимость мяса упала на 5-9%, в целом зафиксирован тренд на снижение оптовых цен, передает ИА PrimaMedia.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию с ценами на мясо в России. Ценовой вопрос обсуждался на заседании рабочей группы экспертного совета по агропромышленному комплексу (АПК) и экспертного совета по развитию конкуренции в сфере розничной торговли ФАС России.

"Вмешательство ФАС в сложившуюся ситуацию с ростом цен на мясо отсутствует. Есть некоторые проблемы в отрасли, они скорее связаны с государственным регулированием и затрагивают более широкий круг вопросов, чем цены", — отметил замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Напомним, переработчики сырья ранее били тревогу, требуя поднять оптовые цены на мясные и колбасные изделия в ритейле. Мясопроизводители также просили снижения цен на сырье, заявляя, что с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%.

В неизбежном росте цен на мясную продукции в России уверяли в Ассоциации компаний розничной торговли. Как сообщалось ранее, цены на колбасы и мясные полуфабрикаты должны вырасти к концу сентября — началу октября.

Между тем, в ходе заседания в ФАС, было отмечено, что для рынка мясопродукции в целом характерна высокая волатильность цен и сезонные колебания. Это же подтверждают данные Росстата и Минсельхоза. При этом, по оценкам Национального союза свиноводов, за 9 месяцев 2018 года общий прирост производства свинины составил 8,1 %.

В ведомстве подтвердили, что начиная с апреля 2018 года на рынке свинины наблюдался рост цен. Вместе с тем, за 38 недель 2018 года средние цены остаются ниже средних цен за аналогичный период прошлого года.

Среди основных причин аномального роста цен на свинину в 2018 году эксперты называли рост спроса со стороны конечных потребителей из-за пролонгированного летнего сезона, инертность розничных сетей по переоценке закупаемого товара, ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС, ужесточение мер ветеринарного контроля и, как следствие, сокращение предложения "серого" сырья, рост цен на входящие ресурсы.

Вместе с тем, по словам представителей Национального мясного союза, за две недели сентября средние цены на живок снизились более чем на 5 %, а на полутуши – на 9 %. Таким образом, к окончанию "шашлычного сезона" наметился устойчивый тренд на снижение оптовых цен на свинину.