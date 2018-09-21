Платные выделенные полосы для состоятельных граждан появятся на дорогах в России. Фото: Антон Балашов

Те, у кого денег нет, будут стоять в еще больших пробках

21 сентября, PrimaMedia. Депутаты Госдумы поддержали идею Росавтодора о платных выделенных полосах на отдельных автомагистралях. Парламентарии намерены вплотную рассмотреть вопрос и утвердить тарифы проезда. По мнению экспертов, платные полосы выделят из числа существующих, что приведет к еще большей нагрузке на оставшиеся полосы, передает ИА PrimaMedia.

Парламентарии собираются ввести гибкие тарифы за пользование спецвыделенками — вопрос появления таких полос будет изучен Росавтодором уже в 2019 году. Речь идет о так называемых вылетных магистралях — автодорогах, соединяющих центр города с внешними, загородными, трассами. Такие платные полосы могут появиться в Москве и других крупных городах, в которых достаточно плотный трафик, имеется транзит и платежеспособные водители.

Помимо тарифов депутаты должны будут утвердить штрафы и выявить наиболее подходящие для воплощения инициативы трассы. Таким образом, предполагается бороться с заторами на дорогах, ставшими бичом больших городов.

Эксперты считают, что новшество приведет к еще большим пробкам на оставшихся полосах — поскольку речи о расширении дорог не идет, в спецвыделенки превратят действующие полосы. И те, у кого нет денег на платные дороги, будут проводить еще больше времени в адских заторах.