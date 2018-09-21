Президент ВАРПЭ Герман Зверев вошел в обновленную «рыбную» комиссию правительства РФ

Герман Зверев. Фото: ИА PrimaMedia

Роль Всероссийской ассоциации рыбопромышленников в диалоге бизнеса и госорганов – регуляторов отрасли получила признание кабмина

21 сентября, PrimaMedia. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев включен в обновленный состав комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Распоряжение правительства о внесении изменений в состав комиссии подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым 18 сентября этого года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на копию распоряжения № 1975-р (имеется в распоряжении редакции).

Отметим, что в ранее действующем составе правительственной "рыбной" комиссии, утвержденном распоряжением № 315-р от 27 февраля 2016 года, Герман Зверев представлял (по согласованию) Российский союз промышленников и предпринимателей – как председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

В обновленном составе комиссии Зверев представлен уже как руководитель крупнейшего общенационального объединения рыбопромышленников, что может говорить как о признании кабмином значительной роли ВАРПЭ в диалоге бизнеса и регуляторов отрасли, так и о высоком уровне экспертизы самого члена комиссии.

В связи с этим напомним, что Герман Зверев был избран президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников в 2017 году, а в феврале 2018 года стал вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей и одновременно возглавил Координационный совет региональных отделений РСПП в ДФО. На отчетно-выборном съезде РСПП президент РФ Владимир Путин вручил Герману Звереву Почетную грамоту и нагрудный знак "За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу". Также в мае этого года Герман Зверев был избран председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство).

Напомним также, что обновленную "рыбную" комиссию кабмина в настоящее время возглавляет профильный вице-премьер Алексей Гордеев, его заместитель – министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В полномочия комиссии входят рассмотрение предложений по разработке нормативных правовых актов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса (РХК), проектов программ развития РХК, предложений по повышению эффективности государственной поддержки организаций РХК, вопросов развития рынка рыбной и другой продукции из водных биоресурсов, а также продукции аквакультуры, предложений по развитию страхования в рыбохозяйственном комплексе и вопросов инновационного развития РХК.