Депутаты: взысканием средств с виновника ДТП должны заниматься автостраховщики

ДТП. Фото: ИА Primamedia

По мнению парламентариев, они должны собирать доказательства и документы, нести судебные расходы

21 сентября, PrimaMedia. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект, возлагающий на страховые компании обязанности возмещения ущерба и судебных расходов по ДТП вне зависимости от наличия страхового полиса у виновника, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", депутаты основываются на том, что пострадавшая в ДТП сторона вынуждена для взыскания убытков самостоятельно собирать документы и доказательства, нести судебные расходы и тратить время. Возможности таких действий и кадровый ресурс уже есть у автостраховщиков.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что вне зависимости от наличия полиса ОСАГО у виновника аварии, бремя взыскания с виновного лица должно быть переложено с пострадавшего на его страховую компанию, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования".