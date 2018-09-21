Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS. Фото: предоставлено Tele2

Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS

Услуга сохраняет доступ к важным сервисам при нулевом или отрицательном балансе

21 сентября, PrimaMedia. Tele2 запустил рекламную кампанию в поддержку новой услуги "SOS-пакет". Она сохраняет клиентам доступ к важным сервисам при нулевом или отрицательном балансе. Tele2 устанавливает на рынке "другое правило": даже при отсутствии средств на счете бесплатная услуга активируется автоматически, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Серия новых рекламных материалов описывает знакомую всем ситуацию, когда очень нужно быть на связи, а деньги на счете мобильного телефона внезапно закончились. Главный герой нового ролика Tele2 оказался без доступа к сети посреди водной глади, вдали от берега. Герой в замешательстве – на его счете закончились деньги как раз в тот момент, когда он сбился с пути и захотел свериться с картой. Как всегда, на страже спокойствия абонента – команда спасателей Tele2. "Мы не дадим ему оказаться на дне", – говорят они и устремляют свой катер навстречу растерянному путешественнику.

Команда спасателей Tele2 активирует "SOS-пакет" в тот момент, когда у абонента нет возможности внести оплату, ведь пополнить баланс посреди морских просторов совсем непросто. Спасенный абонент может открыть карту и легко найти дорогу до берега. У Tele2 "другие правила", поэтому WhatsApp и навигационные приложения активируются автоматически и работают бесплатно. Новые ролики доступны на канале Tele2 на YouTube.

Сервис "SOS-пакет" не требует подключения и действует на всех открытых тарифах линейки "Мой Tele2". При нулевом или отрицательном балансе оператор предоставляет клиентам доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям "Яндекс.Навигатор", "Яндекс. Карты" и "Яндекс.Транспорт". "SOS-пакет" действует как на территории домашнего региона, так и в поездках по России. В зависимости от тарифа клиент сможет пользоваться экстренной услугой от одного до трех дней.

Подробнее о сервисе "SOS-пакет" можно узнать на сайте Tele2.

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