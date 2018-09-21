Мало пользы и много вреда - эксперты рассказали всю правду о растворимом кофе. Фото: pixabay.com

У такого напитка только два плюса, и оба - сомнительные

21 сентября, PrimaMedia. Эксперты поставили точку в непрекращающихся дебатах в обществе, есть ли польза от растворимого кофе. У такого напитка, как выяснилось пользы меньше малого, зато вреда хоть отбавляй. Беременным женщинам и мужчинам в возрасте за 35 и вовсе не рекомендовано употреблять такие напитки, сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению медиков, у растворимого кофе только два плюса, и оба они сомнительные. Первый — скорость его приготовления, второй — невысокая цена. А минусов у такого напитка огромное количество.

Из трех видов растворимого кофе (порошковый, гранулированный и сублимированный) наименее вредным и наиболее дорогим был назван именно последний вид напитка. В таком кофе даже частично сохраняются полезные вещества и натуральный аромат.

В среднем же, только 15% растворимого напитка составляют натуральные зерна кофе. Все остальное — это химические производные, ароматизаторы, консерванты и дешевый кофейный порошок.

Если говорить о "пробуждающем" эффекте кофе — то он в достаточной мере имеется и у растворимых видов напитка. Так же как и натуральный, хотя и в меньшей степени, он оживляет активность мозга, однако частое употребление напитка провоцирует бессонницу, нервозность, а у мужчин в возрасте за 35 — проблемы с сердцем и импотенцию.

Медики отмечают, что чрезмерное употребление растворимого напитка может вызвать аллергию, проблемы ЖКТ, нарушения в работе сердечно сосудистой системы, болезни печени и поджелудочной железы. Если употреблять натуральный кофе, говорят эксперты, риск развития этих недугов будет присутствовать, но в меньшей степени.

Кроме того, растворимый кофе приводит и к косметическим дефектам — он способствует появлению целлюлита и образованию морщин из-за эффекта обезвоживания.

Беременным женщинам пить растворимый кофе категорически противопоказано — употребление всего трех чашек кофе в день может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.

Растворимый кофе, так же как и другие вредные привычки, вызывает привыкание, отказаться от него сложно. Медики советуют кофеманам для того, чтобы частично нейтрализовать эффект, периодически принимать витаминные комплексы и стараться снизить потребление вредного напитка до минимума.