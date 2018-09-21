Galaxy Vladivostok Marathon: перекрытие движения во Владивостоке

Движение будет ограничено только в сторону центра Владивостока. Фото: vladivostokmarathon.ru

Краевая столица примет Международный марафон

21 сентября, PrimaMedia. Galaxy Vladivostok Marathon пройдет во Владивостоке в субботу, 22 сентября. В связи с чем, в краевой столице ограничат движение и парковку автотранспорта. На этот период будут организованы объезды, а также бесплатный катер с острова Русский, сообщает ИА PrimaMedia.

Временные ограничения будут действовать на следующих участках автомобильных дорог:

— по Университетскому проспекту: с 8:00 до 11:02 от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтской;

— по Университетскому проспекту: с 8:00 до 11:56 от въезда на остров Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова;

— по Русскому мосту: с 8:00 до 12:30 от въезда на остров Русский (начало Университетского проспекта) до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатной с улицей Героев Тихоокеанцев;

— по улице Коммунаров: с 9:30 до 13:00 от развязки при пересечении улицы Бархатной с улицей Героев Тихоокеанцев до пересечения с улицей Героев Тихоокеанцев;

— по улице Героев Тихоокеанцев: с 9:30 до 13:09 от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовую;

— по улице Олега Кошевого: с 10:00 до 13:22 от съезда с улицы Героев Тихоокеанцев на улицу Окатовую до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой;

— по Золотому мосту: с 10:00 до 13:43 от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой до съезда с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева;

— по улице Всеволода Сибирцева: с 10:30 до 13:48 от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинской в районе дома № 33;

— на съезде с улицы Пушкинской на улицу Светланскую: с 10:30 до 13:50 от дома № 33 по улице Пушкинской до пересечения с улицей Светланской в районе дома № 83а;

— по улице Светланской: с 10:30 до 13:55 с улицы Пушкинской до пересечения со Светланским переулком;

— по улице Светланской: с 8:00 до 14:00 от пересечения со Светланским переулком до дома № 35;

— по улице Светланской: с 8:00 до 14:20 от дома № 35 до пересечения с Океанским проспектом;

Как рассказали в администрации города Владивостока, объезд будет осуществляться по улицам Борисенко, Фадеева, Коммунаров, Вилкова, Окатовой, Запорожской, Харьковской, Калинина, Черемуховой, Гульбиновича, Терешковой, Надибаидзе, Фастовской, Светланской, Всеволода Сибирцева, Суханова, Володарского, Пушкинской, Баневура, Семеновской и Океанскому проспекту.

Кроме этого, жители Русского острова смогут добраться до материка во время марафона на бесплатных катерах. При этом на сам Русский попасть можно будет беспрепятственно: дорога на обоих мостах будет перекрыта только в сторону центра Владивостока, по ходу бега.

— Перекрытие дорог составит четыре часа, мы понимаем, что это очень долго, поэтому для удобства жителей острова во время перекрытия будут ходить два катера. На них можно будет добраться до материка, попутно насладившись видами нашей акватории, — рассказала организатор марафона Ольга Гаева. — Так, один катер будет отходить от пирса набережной ДВФУ в 10:30. В 10:50 он причалит к мысу Поспелова, где простоит до 11:00. Оттуда водный транспорт отправится на 30-й причал. Прибытие судна запланировано на 11:30. Второй катер в 10:40 будет отходить от поселка Подножье, откуда сразу отправится на 30-й причал.