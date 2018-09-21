"Примсоцбанк" расскажет приморскому бизнесу, как получить кредит со ставкой 6,5% годовых. Фото: ИА PrimaMedia

Семинар состоится 28 сентября в отеле «Акфес-Сейо»

21 сентября, PrimaMedia. "Примсоцбанк" приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре "Реализация банком государственных программ финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", который состоится 28 сентября 2018 года во Владивостоке. Специальным гостем семинара выступит директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Начальник кредитного департамента "Примсоцбанка" Клавдия Беккер расскажет посетителям мероприятия о существующих программах поддержки МСБ и их реализации силами банка. Будут затронуты условия льготных программ кредитования Корпорации МСП и Минэкономразвития России, существующие требования к заёмщикам для участия в них, а также основные ошибки бизнеса, затрудняющие получение кредитов, и способы их решения.

"Существующие программы предоставляют бизнесу низкие ставки по кредитам, которые могут быть ниже ключевой ставки ЦБ РФ, как это обстоит с предложением Минэкономразвития, где ставка составляет всего лишь 6,5% годовых, — рассказала Клавдия Беккер. — Требования к заёмщикам при этом сложно назвать более строгими, чем в обычных банковских продуктах. Это отличная возможность вывести свой бизнес на новый уровень.

"Примсоцбанк" является первым приморским банком, который работает с проектами корпорации МСП, а также единственным банком Дальневосточного федерального округа, который уполномочен выдавать кредиты по программам Минэкономразвития России.

Специальным гостем семинара выступит директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков, который расскажет о реализации инвестиционных программ и приоритетных направлениях по развитию отраслевой инфраструктуры. Также участие в мероприятии примет представитель Гарантийного фонда Приморского края с докладом "Поручительство фонда как обеспечение кредита".

Семинар пройдёт 28 сентября 2018 года, в 13.00 по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 103, Отель "Акфес-Сейо".

Участие в мероприятие бесплатное, заявку на участие можно оставить на сайте банка, а также по телефону 8(800)200-42-02.