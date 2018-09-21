Специальная программа "Территория инноваций" впервые прошла в рамках ВЭФ. Фото: пресс-служба ВЭФ
ВЭФ-2018

Специальная программа «Территория инноваций» впервые прошла в рамках ВЭФ

Основной повесткой программы было развитие технологического предпринимательства и цифровой экономики в России

21 сентября, PrimaMedia. Проект "Территория инноваций" стал важной частью программы IV Восточного экономического форума. Основной повесткой программы было развитие технологического предпринимательства и цифровой экономики в России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВЭФ.

Программа мероприятия включала серию деловых сессий с представителями российских и международных инвесторов, топ-менеджментом Роснано, ВЭБ-Инновации, Дальневосточного Фонда высоких технологий, Корпорации развития Дальнего Востока, Фонда Сколково, РВК, Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, которые познакомились с проектами, прошедшими предварительный отбор из более чем 100 претендентов из России, стран СНГ и Азии. Генеральным партнером Проекта выступила китайская Ассоциация выпускников университета Чжухай Макао которая объединяет многих лидеров Китайских технологических компаний. Предложение об инвестициях получили следующие стартапы.

  • "Быстрые слоны" — это сервис для управления удаленными сотрудниками (пешие и курьеры на автомобиле, грузовой таксопарк и грузчики, ремонтные рабочие, торговые представители и тд.) со смартфона и оптимизации бизнес-процессов в распределенных командах.
  • "ТрансЛомПереработка" (входит в группу компаний Транслом) — компания, реализующая проекты по строительству в ХМАО-Югре и Республике Татарстан экотехопарка по утилизации промышленных отходов, разработчик технологии по безопасному демонтажу трубопроводов и технологии по утилизации металлсодержащих отходов
  • "Travelchain" — децентрализованная платформа обмена данными, которая применяется для создания приложений в сфере туризма. Это позволяет компаниям лучше знать предпочтения своих клиентов, а путешественникам получать персонализированные офферы от коммерческих компаний.
  • "Bartini" — беспилотный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой, который предполагается использовать в качестве аэротакси с помощью блокчейна для массового авиарынка и развития экосистемы городских аэротакси "вертипортов", которые в будущем смогут решить транспортные проблемы жителей мегаполисов.

В настоящее время с компаниями ведутся переговоры.

На площадке "Территории инноваций" состоялось подписание нескольких соглашений, в том числе между Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и компанией Universa о технологическом партнерстве, в рамках которого Universa предоставит свою блокчейн — платформу для реализации проекта по управлению инвестиционными проектами. Российский экспортный центр подписал четырёхстороннее соглашение с Удмуртской Республикой, Корпорацией развития Удмуртской Республики и Школой экспорта РЭЦ. Документ позволит реализовать в регионе программу "Акселератор экспортного роста", которая направлена на создание условий для ведения успешной экспортной деятельности и повышения уровня информированности региональных предприятий о системных мерах государственной поддержки в области внешнеэкономической деятельности.

"Территории инноваций" создана для оказания поддержки российским стартапам в вопросах привлечения инвестиций, поиска партнеров и экспортирования своих решений на международные рынки.

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