Представители РОТОБО приехали во Врангель, чтобы своими глазами увидеть работу АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Представители японской ассоциации РОТОБО посетили «Восточный Порт»

Специализированный угольный стивидор работает на принципах применения наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля

21 сентября, PrimaMedia. Представители Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) познакомились с деятельностью портового холдинга в ходе IV Восточного экономического форума, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ООО "Управляющая портовая компания", в состав которого входят высокотехнологичные угольные порты России – АО "Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь".

Представители РОТОБО приехали во Врангель, чтобы своими глазами увидеть работу высокотехнологичного перегрузочного оборудования на угольном комплексе АО "Восточный Порт".

"Восточный Порт" посетили представители японской ассоциации РОТОБО

"Восточный Порт" посетили представители японской ассоциации РОТОБО. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Гостям рассказали, что единственный специализированный угольный стивидор Приморского края работает на принципах применения наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля. На терминале действуют: закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, установки для очистки воздуха и циклонная система аспирации воздуха, система орошения угольных складов, собственные водоочистные сооружения. Уровень автоматизации всего процесса обработки угля — от выгрузки угля из вагонов до погрузки продукции на судно составляет 100%.

Аналогичные технологии будут применены и на строящейся Третьей очереди терминала. Оборудование для крупнейшего на Дальнем Востоке частного портового проекта произведено японской компанией Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Вся техника уникальна и не имеет аналогов на Дальнем Востоке.

Гостям рассказали, что стивидор работает на принципах применения наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля

Гостям рассказали, что стивидор работает на принципах применения наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Почетные гости также посетили экспозицию ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт", представленную на стенде Министерства транспорта РФ в рамках ВЭФ. Им рассказали о российско-японских проектах, реализуемых стивидорной компанией с момента основания и показали уникальный фильм в формате виртуальной реальности.

РОТОБО является единственной в Японии организацией, содействующей развитию делового сотрудничества между крупными японскими компаниями и предприятиями стран Евразии, оказывает консультационные услуги, помощь в поиске бизнес-партнеров и разрешении споров.

Оборудование для для Третьей очереди произведено японской компанией Mitsui Miike Machinery Co., Ltd.

Оборудование для для Третьей очереди произведено японской компанией Mitsui Miike Machinery Co., Ltd.. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

В РОТОБО входят почти 200 членов, в том числе торговые фирмы, предприятия разных отраслей промышленности, банки, фондовые компании, отраслевые ассоциации, агентства по перевозке пассажиров и грузов, а также местные органы самоуправления.

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