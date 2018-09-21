Представители японской ассоциации РОТОБО посетили «Восточный Порт»

Представители РОТОБО приехали во Врангель, чтобы своими глазами увидеть работу АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Специализированный угольный стивидор работает на принципах применения наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля

21 сентября, PrimaMedia. Представители Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) познакомились с деятельностью портового холдинга в ходе IV Восточного экономического форума, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ООО "Управляющая портовая компания", в состав которого входят высокотехнологичные угольные порты России – АО "Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь".

Представители РОТОБО приехали во Врангель, чтобы своими глазами увидеть работу высокотехнологичного перегрузочного оборудования на угольном комплексе АО "Восточный Порт".



"Восточный Порт" посетили представители японской ассоциации РОТОБО. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Гостям рассказали, что единственный специализированный угольный стивидор Приморского края работает на принципах применения наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля. На терминале действуют: закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, установки для очистки воздуха и циклонная система аспирации воздуха, система орошения угольных складов, собственные водоочистные сооружения. Уровень автоматизации всего процесса обработки угля — от выгрузки угля из вагонов до погрузки продукции на судно составляет 100%.

Аналогичные технологии будут применены и на строящейся Третьей очереди терминала. Оборудование для крупнейшего на Дальнем Востоке частного портового проекта произведено японской компанией Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Вся техника уникальна и не имеет аналогов на Дальнем Востоке.



Гостям рассказали, что стивидор работает на принципах применения наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Почетные гости также посетили экспозицию ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт", представленную на стенде Министерства транспорта РФ в рамках ВЭФ. Им рассказали о российско-японских проектах, реализуемых стивидорной компанией с момента основания и показали уникальный фильм в формате виртуальной реальности.

РОТОБО является единственной в Японии организацией, содействующей развитию делового сотрудничества между крупными японскими компаниями и предприятиями стран Евразии, оказывает консультационные услуги, помощь в поиске бизнес-партнеров и разрешении споров.



Оборудование для для Третьей очереди произведено японской компанией Mitsui Miike Machinery Co., Ltd.. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

В РОТОБО входят почти 200 членов, в том числе торговые фирмы, предприятия разных отраслей промышленности, банки, фондовые компании, отраслевые ассоциации, агентства по перевозке пассажиров и грузов, а также местные органы самоуправления.