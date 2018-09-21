Автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Введение нового ГОСТа на автомобильные номера, вероятно, будет отложено

Он должен быть согласован по срокам с вступлением в силу нового закона о регистрации транспортных средств

21 сентября, PrimaMedia. ГОСТ на новые номерные знаки планируется ввести с 1 января 2019 года, более чем на полгода раньше закона о регистрации транспортных средств, который начнет действовать с 4 августа 2019 года. Введение нового ГОСТа на автомобильные номера, вероятно, будет отложено до согласования с законом , сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", ГОСТ на новые номерные знаки вступает в силу с 1 января 2019 года, более чем на полгода раньше закона. МВД уже сейчас необходимо произвести расчет, сколько нестандартных номеров заказать к этому сроку.

Автовладелец за свой счет должен изготавливать номер в любой занимающейся этим организации. ГИБДД номера выдавать не будет.

Велика вероятность того, что сроки вступления в силу ГОСТа будут перенесены на время начала действия закона о регистрации транспортных средств. Ведь до вступления в силу закона о регистрации нельзя поставить машину на учет и не выдать на нее номера.

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