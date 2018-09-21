Сыграем на дорожку: владивостокский «Адмирал» сразится с братиславским «Слованом»

21 сентября, PrimaMedia. ХК "Адмирал" сыграет со "Слованом" из Братиславы сегодня, 21 сентября во Владивостоке в 19:30. Это последний матч первой домашней серии приморцев в регулярном чемпионате КХЛ 2018/2019, сообщает ИА PrimaMedia.
На данный момент "Адмирал" находится на 10-ом месте в Восточной конференции с 6 очками на счету. Стартовавшие сезон нелегким и долгим выездным "турне" приморцы все же выиграли два матча, один из них – у принципиального соперника из Хабаровска – "Амура", один – "морское дерби" с "Сочи". Домашняя серия оказалась менее успешной, но отчаянно сражающийся "Адмирал" в родных стенах ни разу не уступил в основное время, но все же проиграл и московскому "ЦСКА", и рижскому "Динамо".
Кроме того, буквально на днях в составе владивостокского клуба появились чешский легионер Войтех Полак и бывший форвард СКА" Андрей Коньков. Выйдут ли на лед эти игроки в матче со словаками, пока неизвестно.
Нынешний противник приморцев, "Слован", сейчас находится в самом низу турнирной таблицы конференции Запада, набрав 6 очков за 9 игр и оказавшись, таким образом, на 11-ом месте. Менее результативным в этом сезоне стало только московское "Динамо".
Последний матч клуб из Братиславы сыграл также на Дальнем Востоке – против хабаровского "Амура". "Тиграм" удалось изрядно потрепать "орлов", выиграв у них в основное время со счетом 3:2.
Интересно, что пять лет назад, в дебютном сезоне "Адмирала" в КХЛ первая домашняя серия также завершилась поединком со "Слованом". Тогда приморцы обыграли заграничных хоккеистов со счетом 3:1.
Последний же раз в регулярном чемпионате "моряки" играли с "орлами" еще в 2017 году в Братиславе. Тогда "Слован" одолел "Адмирала" со счетом 1:0. Кроме того, владивостокцы встретились с клубом из Словакии в одном из контрольных матчей межсезонья и выиграли, оказавшись точнее в серии послематчевых бросков.
После игры в Словакии приморцы двинутся обратно в Россию, но на запад. Начнется выездная серия матчем с "Торпедо" и продлится до начала октября. Ближайшая домашняя игра — 3 октября, с ХК "Автомобилист".