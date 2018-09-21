Сыграем на дорожку: владивостокский «Адмирал» сразится с братиславским «Слованом»

Нападающие "Адмирала" Глеб Зайцев и Никита Сироткин. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Последний матч домашней серии «моряков» состоится сегодня, 21 сентября, на льду «Фетисов Арены»

21 сентября, PrimaMedia. ХК "Адмирал" сыграет со "Слованом" из Братиславы сегодня, 21 сентября во Владивостоке в 19:30. Это последний матч первой домашней серии приморцев в регулярном чемпионате КХЛ 2018/2019, сообщает ИА PrimaMedia.

На данный момент "Адмирал" находится на 10-ом месте в Восточной конференции с 6 очками на счету. Стартовавшие сезон нелегким и долгим выездным "турне" приморцы все же выиграли два матча, один из них – у принципиального соперника из Хабаровска – "Амура", один – "морское дерби" с "Сочи". Домашняя серия оказалась менее успешной, но отчаянно сражающийся "Адмирал" в родных стенах ни разу не уступил в основное время, но все же проиграл и московскому "ЦСКА", и рижскому "Динамо".

Кроме того, буквально на днях в составе владивостокского клуба появились чешский легионер Войтех Полак и бывший форвард СКА" Андрей Коньков. Выйдут ли на лед эти игроки в матче со словаками, пока неизвестно.

Нынешний противник приморцев, "Слован", сейчас находится в самом низу турнирной таблицы конференции Запада, набрав 6 очков за 9 игр и оказавшись, таким образом, на 11-ом месте. Менее результативным в этом сезоне стало только московское "Динамо".

Последний матч клуб из Братиславы сыграл также на Дальнем Востоке – против хабаровского "Амура". "Тиграм" удалось изрядно потрепать "орлов", выиграв у них в основное время со счетом 3:2.

Интересно, что пять лет назад, в дебютном сезоне "Адмирала" в КХЛ первая домашняя серия также завершилась поединком со "Слованом". Тогда приморцы обыграли заграничных хоккеистов со счетом 3:1.

Последний же раз в регулярном чемпионате "моряки" играли с "орлами" еще в 2017 году в Братиславе. Тогда "Слован" одолел "Адмирала" со счетом 1:0. Кроме того, владивостокцы встретились с клубом из Словакии в одном из контрольных матчей межсезонья и выиграли, оказавшись точнее в серии послематчевых бросков.

После игры в Словакии приморцы двинутся обратно в Россию, но на запад. Начнется выездная серия матчем с "Торпедо" и продлится до начала октября. Ближайшая домашняя игра — 3 октября, с ХК "Автомобилист".