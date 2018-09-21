Леонид Вильчинский. Фото: ИА PrimaMedia

Леонид Вильчинский покидает администрацию Владивостока

Ранее мэр города поставил своему заму условия сохранения кресла, однако он не стал их выполнять

21 сентября, PrimaMedia. Заместитель главы Владивостока Леонид Вильчинский, отвечающий за дороги и благоустройство, все-таки покидает свое кресло. В пятницу, 21 сентября, чиновник написал заявление по собственному желанию, сообщает ИА PrimaMedia. По информации издания, мэр готов подписать это заявление и отпустить своего зама сразу после отпуска, в котором сейчас находится Вильчинский. Его обязанности перераспределят между другими вице-мэрами.

О том, что под Вильчинским зашаталось кресло, СМИ сообщали еще на прошлой неделе. Поводом стала волна возмущений автомобилистов по поводу состояния городских дорог после августовских ливней. Дожди тогда посмывали асфальт даже с тех дорог, которые стояли после ремонта "на гарантии".

Однако сначала мэрию покинула другой заместитель — Екатерина Химич, а вместе с ней и другие сотрудники администрации города, курировавшие "токсичную" сферу управления муниципальным имуществом: начальник управления муниципальной собственностью Андрей Елькин, начальник отдела управления распоряжения муниципальным имуществом Александр Татьков и начальник управления по учету и распределению жилой площади Сергей Еремин.

Что же касается Вильчинского, глава города Виталий Веркенко выразил надежду, что его заму удастся сохранить кресло, но с условием:

"Леонид Платонович хорошо поработал в период ВЭФ, очень напряженная работа была и до него. У него плановый отпуск. Но после отпуска у нас договоренность, что Леонид Платонович, будучи очень опытным руководителем и дорожником, готовит мне программу развития этой отрасли. Он мне ее представит, и я сделаю оценку реалистичности и эффективности этой программы. После этого мы будем принимать решение", — сказал Веркеенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако вице-мэр по каким-то причинам решил не оттягивать момент.

Леонид Вильчинский проработал в администрации Владивостока 6 лет. В 2012 году возглавил управление дорог и благоустройства, в 2013 году занял пост заместителя главы города Игоря Пушкарева. Ранее он возглавлял департамента дорожного хозяйства Приморского края в 2004-2009 годах, то есть в период начала самых грандиозных саммитовских строек. Именно при нем появлялись и проходили экспертизу проекты мостов и новых трасс.

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