Леонид Вильчинский покидает администрацию Владивостока

Леонид Вильчинский. Фото: ИА PrimaMedia

Ранее мэр города поставил своему заму условия сохранения кресла, однако он не стал их выполнять

21 сентября, PrimaMedia. Заместитель главы Владивостока Леонид Вильчинский, отвечающий за дороги и благоустройство, все-таки покидает свое кресло. В пятницу, 21 сентября, чиновник написал заявление по собственному желанию, сообщает ИА PrimaMedia. По информации издания, мэр готов подписать это заявление и отпустить своего зама сразу после отпуска, в котором сейчас находится Вильчинский. Его обязанности перераспределят между другими вице-мэрами.

О том, что под Вильчинским зашаталось кресло, СМИ сообщали еще на прошлой неделе. Поводом стала волна возмущений автомобилистов по поводу состояния городских дорог после августовских ливней. Дожди тогда посмывали асфальт даже с тех дорог, которые стояли после ремонта "на гарантии".

Однако сначала мэрию покинула другой заместитель — Екатерина Химич, а вместе с ней и другие сотрудники администрации города, курировавшие "токсичную" сферу управления муниципальным имуществом: начальник управления муниципальной собственностью Андрей Елькин, начальник отдела управления распоряжения муниципальным имуществом Александр Татьков и начальник управления по учету и распределению жилой площади Сергей Еремин.

Что же касается Вильчинского, глава города Виталий Веркенко выразил надежду, что его заму удастся сохранить кресло, но с условием:

"Леонид Платонович хорошо поработал в период ВЭФ, очень напряженная работа была и до него. У него плановый отпуск. Но после отпуска у нас договоренность, что Леонид Платонович, будучи очень опытным руководителем и дорожником, готовит мне программу развития этой отрасли. Он мне ее представит, и я сделаю оценку реалистичности и эффективности этой программы. После этого мы будем принимать решение", — сказал Веркеенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако вице-мэр по каким-то причинам решил не оттягивать момент.

Леонид Вильчинский проработал в администрации Владивостока 6 лет. В 2012 году возглавил управление дорог и благоустройства, в 2013 году занял пост заместителя главы города Игоря Пушкарева. Ранее он возглавлял департамента дорожного хозяйства Приморского края в 2004-2009 годах, то есть в период начала самых грандиозных саммитовских строек. Именно при нем появлялись и проходили экспертизу проекты мостов и новых трасс.