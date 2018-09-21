Все лучшее - пенсионерам: им отдадут украденное коррупционерами

Пенсионерка. Фото: ИА PrimaMedia

Федеральное казначейство рассчитывает на пополнение Пенсионного фонда на 1,8 млрд рублей за пять лет

21 сентября, PrimaMedia. Законопроект о направлении конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд был поддержан Госдумой в первом чтении. Речь идет и о деньгах, и о средствах, полученных при реализации конфискованного имущества, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", законопроект войдет в виде поправок в Бюджетный кодекс и позволит привлечь дополнительные средства в Пенсионный фонд. Их объем Федеральное казначейство оценивает в 1,8 млрд рублей за 2019-2014 годы.

"Закон носит социально-политический характер, — подчеркнул один из его авторов,первый заместитель главы фракции ЕР Андрей Исаев. — Это закон о справедливости. В нем содержится принципиальный момент — деньги, украденные у общества, у государства, у людей, будут направлены именно на решение проблем тех граждан, у кого их украли. В первую очередь проблем тех, кто особенно нуждается в поддержке, — пенсионеров".