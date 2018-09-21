Шествие в День тигра во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

На празднике Дня тигра во Владивостоке выберут лучшую колонну

Сегодня последний день подачи заявок на карнавальное шествие

21 сентября, PrimaMedia. Конкурс на лучшую карнавальную колонну проведут организаторы шествия Дня тигра во Владивостоке 30 сентября. Сегодня, 21 сентября, в администрации Владивостока завершается прием заявок на участие в шествии.

День тигра – один из самых любимых праздников владивостокцев всех возрастов. Шествие ярко украшенных "тигриных" колонн в следующее воскресенье будет проходить с 12 до 13 часов по традиционному маршруту – от Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43 до центральной площади, где уже с 10 часов утра будут работать локальные площадки и звучать музыка.

С 13 часов на площади ожидается презентация специализированной техники, в торжественной обстановке представители администрации Приморского края вручат ключи от новых автомобилей сотрудникам охотничьего надзора и охотничьих хозяйств. Вечером с 19:00 до 22:15 запланирован праздничный концерт с участием московских гостей — групп "Несчастный случай" и "Чайф". Вход на площадь будет свободным.

Организаторами праздничных мероприятий выступают Центр "Амурский тигр", администрация Приморского края и администрация города Владивостока.

На сегодняшний день на конкурс колонн уже подано 58 заявок от учебных заведений, банков, спортивных федераций, фондов и прочих организаций. По общим подсчетам, это более 8 тысяч человек. К шествию могут присоединиться и неорганизованные группы — семьями или коллективами. Коллективы самых ярких колонн получат дипломы и денежные сертификаты от АНО "Амурский тигр". При этом жюри будет оценивать концепцию колонны, ее соответствие "тигриной" тематике, оформление, численность, наличие плакатов и флажков, а также сохранение расстояния не более 3-х метров между участниками шествия.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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