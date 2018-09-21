На празднике Дня тигра во Владивостоке выберут лучшую колонну

Шествие в День тигра во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня последний день подачи заявок на карнавальное шествие

21 сентября, PrimaMedia. Конкурс на лучшую карнавальную колонну проведут организаторы шествия Дня тигра во Владивостоке 30 сентября. Сегодня, 21 сентября, в администрации Владивостока завершается прием заявок на участие в шествии.

День тигра – один из самых любимых праздников владивостокцев всех возрастов. Шествие ярко украшенных "тигриных" колонн в следующее воскресенье будет проходить с 12 до 13 часов по традиционному маршруту – от Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43 до центральной площади, где уже с 10 часов утра будут работать локальные площадки и звучать музыка.

С 13 часов на площади ожидается презентация специализированной техники, в торжественной обстановке представители администрации Приморского края вручат ключи от новых автомобилей сотрудникам охотничьего надзора и охотничьих хозяйств. Вечером с 19:00 до 22:15 запланирован праздничный концерт с участием московских гостей — групп "Несчастный случай" и "Чайф". Вход на площадь будет свободным.

Организаторами праздничных мероприятий выступают Центр "Амурский тигр", администрация Приморского края и администрация города Владивостока.

На сегодняшний день на конкурс колонн уже подано 58 заявок от учебных заведений, банков, спортивных федераций, фондов и прочих организаций. По общим подсчетам, это более 8 тысяч человек. К шествию могут присоединиться и неорганизованные группы — семьями или коллективами. Коллективы самых ярких колонн получат дипломы и денежные сертификаты от АНО "Амурский тигр". При этом жюри будет оценивать концепцию колонны, ее соответствие "тигриной" тематике, оформление, численность, наличие плакатов и флажков, а также сохранение расстояния не более 3-х метров между участниками шествия.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



