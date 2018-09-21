Участники флешмоба. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Владивостокские врачи и старшеклассники лицея № 41 объединились в флешмобе Дня сердца

Аналогичные мероприятия в конце сентября проходят по всей России (ФОТО)

21 сентября, PrimaMedia. Флешмоб, посвященный Всемирному дню сердца, провели солнечным утром 21 сентября врачи поликлиник № 5 и 6 и ученики лицея № 41 во Владивостоке. Такие акции в конце сентября проходят по всей стране, их цель – привлечь внимание людей к своему здоровью.

Одетые в белые рубашки и блузки старшеклассники и медработники в традиционных белых халатах выстроились на внутренней площадке лицея, держа в руках яркие красные и розовые шары. Перед ребятами выступили организаторы – врачи поликлиники № 6. Они напомнили молодежи об истории Всемирного дня сердца и о простых способах беречь здоровье с молодых лет: не курить, больше двигаться, правильно писаться, ежедневно употребляя овощи и фрукты.

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Участников флешмоба приветствовала главный врач Владивостокской поликлиники № 6 Анастасия Худченко:

— Очень приятно было услышать от ребят, что врачей на этом флеш-мобе трудно отличить от старшеклассников, — призналась она. — Это значит, что мы бодры, веселы и молоды душой. Пусть и вам будет весело!

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Старшеклассники все вместе исполнили ритмичный танец, после чего врачи сгруппировались в центре, создав шарами символический контур сердца – и отпустили шарики в небо. Через несколько секунд вслед за первой стайкой в прозрачную высь полетела вторая – школьники выпустили свои шарики под пожелания взрослых добросовестно учиться и хорошо сдать экзамены.

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День сердца проводится по инициативе Всемирной федерации сердца с 1999 года, а с 2011 года его датой определили 29 сентября. Мероприятия Дня сердца проходят более чем в 100 странах. Среди них – бесплатные обследования, публичные лекции, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, организованные прогулки и спортивные состязания. Ежегодно у Дня сердца есть особый девиз. В 2018 году он звучит так: "Моё сердце, твоё сердце. Пообещай своему сердцу…". Участникам тематических мероприятий предлагается сфотографироваться с табличкой, имеющей одну из надписей "Я обещаю своему сердцу больше двигаться", "Я обещаю своему сердцу не курить", "Я обещаю своему сердцу правильно питаться" и выложить эти снимки в соцсети, поделившись с другими важной темой заботы о здоровье.

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