Ах, эта осень: ТОП мест, которые нужно посетить в самое красивое время в году в Приморье

Осень в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia предлагает маршруты на любой вкус

27 сентября, PrimaMedia. Вслед за летом, которое приморцы предпочитают заполнять отдыхом на море, в Приморье наступает золотая пора для активного и познавательного отдыха в одном флаконе. Осень в крае полностью вступает в свои права в октябре, и уже суша становится для жителей края привлекательной локацией для активного времяпровождения. Это лучшее время для однодневных туристических походов и маршрутов выходного дня, ведь именно осенью богатая приморская флора предстает во всей своей красе, поражая буйством красок готовящейся опасть листвы.Особенно прекрасное визуальное впечатление этой поры — разноцветные клёны. На любование клёнами (их в Приморье 11 видов!) и осенней тайгой местные жители выезжают регулярно и массово. Во Всемирный день туризма, отмечающийся 27 сентября, ИА PrimaMedia представляет пять лучших мест в Приморье для посещения осенью.

Ботанический сад-институт ДВО РАН

Для тех, кто хочет сполна насладиться прелестями приморской осени, но не имеет возможности для дальней поездки, идеально подойдет Ботанический сад-институт, который находится в городской черте Владивостока. Здесь можно не только изучить удивительную коллекцию редких растений и эндемиков уссурийской тайги и Северо-Восточной Азии, но и прогуляться по шикарному прилегающему участку леса.

Территория в 169 га на 90% занята хорошо сохранившимися естественными растительными сообществами, типичными для уссурийской тайги. Экскурсия по экологической тропе, проходящей по лесным массивам северного склона, позволяет составить общее впечатление о составе и сложной структуре хвойно-широколиственных лесов Южного Приморья. Приятное удивление у посетителей вызывает наличие величественных 200-300-летних экземпляров кедра корейского и пихты цельнолистной в черте города.

На лесной территории (без коллекционных участков) насчитывается 447 вид высших сосудистых растений, из них — 43 вида деревьев, 37 видов кустарников, 7 деревянистых и 7 травянистых лиан, 353 вида трав.



Осень в Ботаническом саду-институте. Фото: ИА PrimaMedia

На экспозиционных участках и в коллекциях природной дальневосточной флоры собрано 800 видов, в том числе 120 редких и исчезающих растений, из которых 42 включены в Красную книгу России. В дендрарии cада собрана коллекция интродуцированных деревьев и кустарников, содержащая около 900 видов. В открытом грунте произрастает много интродуцированных видов голосеменных растений, в том числе: реликт мезозойской эры, современник динозавров гинкго двулопастное, реликт третичного периода тис остроконечный, эндем Сихотэ-Алиня микробиота, а также много видов можжевельника, сосны, ели, лиственницы, пихты и др.

Также в Ботаническом саду в последние годы появилось несколько специально оборудованных фотозон, которые позволяют посетителям этого прекрасного места сделать яркий снимок на память о посещении.

Гора Фалаза

Небольшая даже по приморским меркам высота, широкая транспортная доступность, множество маршрутов разного уровня сложности и развитая туристская инфраструктура вокруг – все это про Фалазу и ни про одну приморскую вершину больше. Добавьте сюда открывающиеся с ее высоты великолепные виды и мягкий микроклимат в районе ее расположения, и образ идеального осеннего маршрута выходного дня готов. Гора Фалаза находится близ села Анисимовка Шкотовского района Приморья и является одной из самых посещаемых туристами вершин края. Именно Фалазу будут советовать вам посетить одной из первых, если в кругу бывалых и не очень туристов вы заговорите о желании сходить в приморские горы. И будут правы – лучшей стартовой вершины для начинающего "восходителя" не найти во всем крае. А если вам понравится (а вам, поверьте, понравится) и вы решите продолжить восхождения, то поход на Фалазу станет прекрасным началом выполнения норматива на звание "Приморского барса".



Вид с Фалазы. Фото: ИА PrimaMedia

Трудности пути с лихвой окупятся эмоциями от увиденного: по мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев перед вами будут открываться живописные виды на покрытые великолепным лесом отроги Ливадийского хребта. По мере набора высоты можно заметить, как меняется лес, как постепенно остается внизу его смешанность, а у вершины и на ней он окончательно утверждается густым пышным ельником. И настоящим вознаграждением за непростой подъем станет потрясающий панорамный вид на значительную часть южного Приморья в осенних красках. Еще одной достопримечательностью горы является беседка ушуистов, построенная ими для сборов и медитации. Это отличное место для перекуса, сопровождаемого любованием на красоту южных отрогов Ливадийского хребта.

Фалаза прекрасна в любое время года, но осенью особенно. Хорошо набитая тропа, приятная осенняя погода, ароматы и краски "цветущей" тайги — все это стоит того, чтобы потратить на этой свой день.

Парк Драконов

Следующая локация, которую мы горячо советуем посетить осенью, прекрасно подойдет для тех, кого не испугает необходимость раннего выезда и долгой дороги. Загадочные скальные образования, похожие на следы древних цивилизаций, находятся вблизи поселка Чистоводное в Лазовском районе Приморья и среди туристов именуются Парк драконов. На вершине хребта неподалеку от поселка раскинулись целые скульптурные композиции. Здесь есть небольшое изваяние, похожее на маленького дракона с поднятым хвостом, есть огромный 800-метровый "дракон" с двумя горбами, с шипами, на некоторых шипах есть чаши-котлы, на некоторых изображены человеческие лица, один из шипов состоит из четырех мегалитов, которые поставлены друг на друга, на самом верхнем изображение женщины, а перед ней чаша, похожая на жертвенную. Исполинские камни, многие из которых напоминают то ли древних ящеров, то ли сказочных драконов, то ли еще что-то столь же удивительное раскинулись на общей площади почти 40 квадратных километров и всегда привлекают туристов и искателей красивых видов.



Парк Драконов. Фото: ИА PrimaMedia

Все это великолепие природной архитектуры окружает пышная уссурийская тайга. Нужно ли говорить, что в период ее "цветения" здешние виды становятся еще более фантастическими. Прогулка по Парку Драконов – не увеселительное мероприятие. Здесь нужна хорошая физическая и туристская подготовка, а также удобная обувь и одежда, минимум ручной клади, а главное – выносливость. Если все это у вас есть, то, будьте уверены, с этого места вы привезете уйму незабываемых впечатлений и, пожалуй, самые крутые фотографии в этом году.

Сихотэ-Алинский заповедник

Самый северный приморский заповедник — Сихотэ-Алинский государственный биосферный природный заповедник — гордость Приморского края. Это первый природный парк на Дальнем Востоке, включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Высочайший статус заповедник получил благодаря тому, что его территория включает в себя признанную на мировом уровне уникальную природную формацию — Центральный Сихотэ-Алинь — горную страну, покрытую густыми кедрово-широколиственными лесами — домом главного хищника Дальнего Востока — амурского тигра. В заповеднике обитает несколько десятков видов животных, включенных в Красную книгу РФ, среди которых амурский тигр, уссурийский пятнистый олень, орлан-белохвост и многие другие.Осознавая это, сотрудники заповедника ведут активную работу, направленную на знакомство жителей России и всего мира с уникальным природным потенциалом резервата.



Сихотэ-Алинский заповедник. Фото: ИА PrimaMedia

В последние годы на территории заповедника активно создаются уникальные экологические тропы, позволяющие туристам познакомиться с удивительным природным миром этого уникального места. Поклонникам экотуризма здесь предложат пройти одним из четырех экологических маршрутов, каждый из которых уникален по своему. "Мыс Северный", "Озеро Благодатное, "Бухта Голубичная" и "Ключ Кабаний" и другие маршруты позволяют туристу в полной мере познакомиться с уникальной природой Центрального Сихотэ-Алиня.

Безусловно, лучшее время для такого знакомства — осень.

Туристический потенциал Сихотэ-Алинского заповедника настолько огромен, что для того, чтобы раскрыть его в полном объеме потребуется еще не один год. Уникальные природные резерваты заповедника, разнообразие его ландшафтов, а также нацеленность команды заповедника на развитие экологического туризма, позволит туристам со всего мира снова и снова открывать для себя удивительную природу северной части уссурийской тайги.

Беневские водопады

Еще один неповторимый уголок дикой природы, который мы настоятельно рекомендуем вам посетить осенью — Еломовские водопады, больше известные как Беневские (по названию ближайшего села). Этот удивительно живописный уголок природы расположился близ села Беневское в Лазовском районе Приморья.

Здесь посреди пышной уссурийской тайги раскинулся великолепный ключ с целым каскадом красочных водопадов и порогов, которые венчает один из самых красивых водопадов края — Еломовский, прозванный туристами "Звезда Приморья".

Еломовские водопады – это красивейший каскад из 27 водопадов расположенных на ключе Еломовский.

Пеший путь от полянки занимает порядка 2-3 часов в одну сторону и пролегает по экологической тропе вдоль ключа Еломовский в направлении подножия горы Лысой. Тропа грунтовая, проходит через лесную местность, в некоторых местах придется преодолевать броды по камням и бревнам. По пути встречаются очень живописные места, когда ключ бежит, кувыркаясь по рассыпанным замшелым небольшим камням и крупным валунам.

Природа здесь необычайно красива. Чем выше поднимешься по ключу, тем больше меняется местность – появляются хвойные деревья и все больше обнаженных скальных стен. По дороге вы встретите остроконечный тис, могучие тополя Максимовича, маньчжурский орех, диморфант, бархат амурский, величественные кедры и пихты, неописуемой красоты клены. И вот перед вами предстает 24 метровый водопад – самый яркий и большой в этом каскаде водопадов – Еломовский, который также известен среди туристов как "Звезда Приморья". Настоящий красавец высотой 24 метра, самый высокий и впечатляющий из всего каскада водопадов. Его водные потоки, срываясь с отвесной скальной стены, падают вниз с оглушающим грохотом на каменные наросты и, разбиваясь об них, создают водяную феерию. Этот водопад самый популярный у туристов, возле него обязательно все стараются себя запечатлеть. В месте падения воды постоянно стоит столб мельчайшей водяной пыли, похожей на пар.



Водопад "Звезда Приморья". Фото: ИА PrimaMedia

В солнечный день над водопадом постоянно висит радуга. Этот яркий, шумный, потрясающий водопад производит самое сильное впечатление на туристов. Если подняться примерно метров на 30 по довольно крутой скале, можно любоваться этим водопадом сверху – не менее эффектное и завораживающее зрелище. Самые выдержанные могут пойти еще дальше и подняться на гору Лысую, неподалеку от вершины которой находится исток ключа. Этот уголок природы невероятно красив в любое время года, но мало какой другой маршрут в Приморье может сравниться с прогулкой вдоль Еломовского в осеннюю пору.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.



