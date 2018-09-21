Закон о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров принят в первом чтении

Секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Фото: пресс-служба партии ЕР

С инициативой ранее выступил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

21 сентября, PrimaMedia. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд Российской Федерации средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров. С данным предложением ранее, 20 августа, на совместном заседании генерального совета партии и совета руководителей фракций "Единой России" выступил секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд", – заявил он по итогам заседания.

Принятый в первом чтении законопроект расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ. Согласно законопроекту, денежные средства зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий. Объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей. Предполагается, что документ вступит в силу уже 1 января 2019 года.

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, законопроект предусматривает внесение поправки в Бюджетный кодекс.

"Данная поправка предусматривает, что средства, конфискованные за коррупционные преступления, а также средства, идущие от реализации или управления имуществом, которое было конфисковано в связи с совершением коррупционных преступлений, напрямую зачисляются в Пенсионный фонд и идут на выплату страховых пенсий", — сказал он.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять нижней палате парламента законопроект, инициированный группой депутатов от фракции "Единой России" во главе с Сергеем Неверовым, в первом чтении.