Yota арендует рекламные места за рубль. Фото: предоставлено Yota

Yota арендует рекламные места за рубль

Чтобы получить рубль, достаточно выбрать соцсеть, в которой будет размещена реклама оператора

21 сентября, PrimaMedia. Yota арендует рекламные места за рубль. Чтобы получить рубль, достаточно перейти на сайт https://arenda.yota.ru/ и выбрать соцсеть, в которой будет размещена реклама Yota, сообщает ИА PrimaMedia.

"Текущая рекламная кампания — ироничный взгляд на всю рекламу, которая нас окружает. А это ироничный взгляд на все конкурсы, розыгрыши, раздачу призов и т.д. Поэтому и рубль", — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Проект создан Yota совместно с креативным агентством Friends.

Справка: Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

реклама

Увеличь продажи через интернет уже сейчас

17 сентября, 16:55

Сергей Эмдин: Довести качество связи Tele2 до совершенства - наша главная инвестиция

14 сентября, 20:10
Ассоциация поддержки резидентов СПВ приняла участие Восточном экономическом форуме
Леонид Вильчинский покидает администрацию Владивостока

20 сентября, 15:05

Результаты выборов губернатора Приморья отменили, впервые в России за последние 20 лет

10:15

Galaxy Vladivostok Marathon: перекрытие движения во Владивостоке

20 сентября, 17:10

Андрей Тарасенко остается в должности врио губернатора Приморского края

20 сентября, 12:15

Генпрокурор отозвал представление на согласование нового прокурора Приморья

14:05

Приморский ХК «Адмирал» подписал еще одного легионера, форварда сборной Словакии

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia