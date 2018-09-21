Yota арендует рекламные места за рубль. Фото: предоставлено Yota

Чтобы получить рубль, достаточно выбрать соцсеть, в которой будет размещена реклама оператора

21 сентября, PrimaMedia. Yota арендует рекламные места за рубль. Чтобы получить рубль, достаточно перейти на сайт https://arenda.yota.ru/ и выбрать соцсеть, в которой будет размещена реклама Yota, сообщает ИА PrimaMedia.

"Текущая рекламная кампания — ироничный взгляд на всю рекламу, которая нас окружает. А это ироничный взгляд на все конкурсы, розыгрыши, раздачу призов и т.д. Поэтому и рубль", — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Проект создан Yota совместно с креативным агентством Friends.

Справка: Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.