Две "встречные" аварии сковали трассу Седанка - Патрокл во всех направлениях

ДТП на трассе Седанка - Патрокл. Фото: ИА PrimaMedia

На месте ДТП находится экипаж ДПС и "скорая"

21 сентября, PrimaMedia. Две аварии осложнили движение на трассе Седанка — Патрокл под Владивостоком днем 20 сентября. Как сообщают очевидцы, два несвязанных между собой ДТП произошли на участке трассы в районе Седанкинского водохранилища, пробка образовалась в обоих направлениях, передает ИА PrimaMedia.

По направлению в сторону Седанки микрогрузовик врезался в самосвал, у автомобиля большие повреждения. На месте экипаж "скорой помощи". В обратном направлении участниками ДТП стали два легковых автомобиля.

В связи с тем, что объездная трасса вокруг Владивостока запроектирована и построена без обочин, проезжую часть со всех сторон ограждают леера, объезжать аварии остальным водителям сложно. Пробки, судя по картам Яндекса, растянулись на сотни метров.



Пробки в двух направлениях. Фото: Яндекс.Карты



Авария по направлению в сторону Патрокла. Фото: ИА PrimaMedia