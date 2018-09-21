Спорт. 14:05
Болельщики ХК "Адмирал". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Приморский ХК «Адмирал» подписал еще одного легионера, форварда сборной Словакии

С участником Олимпийских игр и чемпионатов мира Мареком Говоркой заключен однолетний контракт

21 сентября, PrimaMedia. Владивостокский ХК "Адмирал" подписал второго легионера после введения моратория на иностранных игроков. Однолетний контракт заключен с нападающим сборной Словакии Мареком Говоркой, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

Форвард Марек Говорка всю карьеру провел в словацких и чешских клубах, становился лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Принимал участие в Олимпийских играх 2018 года, дважды играл на чемпионатах мира, став в 2012 году серебряным призером.

За "Адмирал" нападающий будет выступать под № 52.

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