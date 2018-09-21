Сахалинская областная Дума проголосовала за сохранение налоговых льгот для граждан

Андрей Хапочкин. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Депутаты поддержала поправки Президента страны и приняли соответствующий проект постановления

21 сентября, PrimaMedia. Законопроект предусматривает сохранение федеральных льгот по имущественным налогам не только пенсионерам, но и новой категории — гражданам предпенсионного возраста, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

На сегодняшнем заседании островные парламентарии рассмотрели проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года).



Сахалинская областная Дума проголосовала за сохранению налоговых льгот для граждан. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Напомним, что законопроект внесен Президентом РФи разработан в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с поэтапным повышение пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию.

Сахалинская областная Дума проголосовала за сохранению налоговых льгот для граждан. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Сахалинская областная Дума проголосовала за сохранению налоговых льгот для граждан. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы 1 / 2

— Законопроектом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, это налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, — прокомментировал решение островного парламента его руководитель Андрей Хапочкин. — То есть, право на эти льготы будут иметь не только пенсионеры, но и пожилые люди, достигшие предпенсионного возраста: по России — это 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин; в Сахалинской области — это 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.