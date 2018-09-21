Андрей Хапочкин. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Сахалинская областная Дума проголосовала за сохранение налоговых льгот для граждан

Депутаты поддержала поправки Президента страны и приняли соответствующий проект постановления

21 сентября, PrimaMedia. Законопроект предусматривает сохранение федеральных льгот по имущественным налогам не только пенсионерам, но и новой категории — гражданам предпенсионного возраста, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

На сегодняшнем заседании островные парламентарии рассмотрели проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года).

Сахалинская областная Дума проголосовала за сохранению налоговых льгот для граждан

Сахалинская областная Дума проголосовала за сохранению налоговых льгот для граждан. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Напомним, что законопроект внесен Президентом РФ Владимиром Путиным и разработан в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с поэтапным повышение пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию.

1 / 2

— Законопроектом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, это налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, — прокомментировал решение островного парламента его руководитель Андрей Хапочкин. — То есть, право на эти льготы будут иметь не только пенсионеры, но и пожилые люди, достигшие предпенсионного возраста: по России — это 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин; в Сахалинской области — это 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Комментарии
пенсия льготные категории граждан депутаты

Закон о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров принят в первом чтении

13:05

Число занятых на рынке труда возрастет вследствие повышения пенсионного возраста

20 сентября, 13:40
Ассоциация поддержки резидентов СПВ приняла участие Восточном экономическом форуме
Леонид Вильчинский покидает администрацию Владивостока

20 сентября, 15:05

Результаты выборов губернатора Приморья отменили, впервые в России за последние 20 лет

10:15

Galaxy Vladivostok Marathon: перекрытие движения во Владивостоке

20 сентября, 17:10

Андрей Тарасенко остается в должности врио губернатора Приморского края

20 сентября, 12:15

Генпрокурор отозвал представление на согласование нового прокурора Приморья

14:05

Приморский ХК «Адмирал» подписал еще одного легионера, форварда сборной Словакии

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia