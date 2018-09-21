Патриот. Фото: УАЗ

Новый "Патриот" поступит в продажу в октябре

Цена модели возросла на 35 тысяч рублей

21 сентября, PrimaMedia. Серийное производство обновленных "Патриота" и "Пикапа" началось на Ульяновском автозаводе (УАЗ) 20 сентября. В продажу автомобили поступят в октябре, сообщает ИА Primamedia.

Внешне обновленные модели отличаются только формой бамперов, в салоне появились поручни для передних и задних пассажиров.

Главное новшество — двигатель ЗМЗ PRO, который уже ставится на коммерческую модель "Профи". По сути, это прежний мотор ЗМЗ-40906, но с изменёнными фазами газораспределения, увеличенной степенью сжатия, усиленной головкой блока, новыми поршнями и иным выпускным коллектором.

Модернизация мотора позволила увеличить его мощность с нынешних 135 до 150 л. с., а крутящий момент — с 217 до 235 Нм. При этом максимальный крутящий момент доступен на более низких оборотах. Двигатель, как и раньше, работает на девяносто втором бензине.

Улучшили "Патриоты" и "Пикапы" новое сцепление и механизм переключения передач. Новый передний мост с открытыми поворотными кулаками, усиленная рулевая трапеция и изменённый кастор позволили уменьшить радиус разворота машины. Задняя подвеска должна стать более мягкой: здесь теперь двухлистовые рессоры вместо трёхлистовых и более тонкий стабилизатор поперечной устойчивости.

По информации дилеров модернизированные "Патриоты" и "Пикапы" подорожают на 35 тысяч рублей.

Начальная комплектация — "Классик" с одной подушкой, АБС, электростеклоподъёмниками и электрозеркалами будет стоить 766,5 тысяч рублей вместо прежних 731,5 тысяч. "Оптимум", дополненный раздаточной коробкой с электронным управлением, подушкой безопасности переднего пассажира и кондиционером, обойдётся уже в 866,5 тысяч рублей. Цены на пикап будут начинаться с отметки 784 тысячи. "Патриот" в исполнении "Классик Fleet" со старыми мотором ЗМЗ и передним мостом будет стоить 746,5 тысяч, а его основными покупателями, вероятно, станут силовые структуры и корпоративные автопарки.

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