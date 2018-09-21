Gaudeamus igitur: в ДВФУ отметили День первокурсника

Вчера, 20 сентября, в холле корпуса А ДВФУ прошел День первокурсника. Студентов поздравили ректор Никита Анисимов, директора школ и коллективы Творческого центра, сообщает ИА PrimaMedia.

Большой праздник студентов начался с исполнения студенческого гимна Gaudeamus igitur и залпов конфетти. Поднявшийся на сцену ректор ДВФУ Никита Анисимов напомнил новичкам, что вуз открывает перед ними широкие перспективы и их задача – просто грамотно ими воспользоваться. Директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов подчеркнул, что все первокурсники теперь — члены большого сообщества, где у них есть все возможности расти и развиваться.

Коллективы Творческого центра выступили с концертными номерами, обозначив еще одну возможность, которую предоставляет вуз, — творческой реализации в дружной коллективе.

Завершился праздничный день вечеринкой под открытым небом.

21.09.2018