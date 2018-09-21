Открытие 16-го международного кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Трансляция

Gaudeamus igitur: в ДВФУ отметили День первокурсника

Фоторепортажи

Gaudeamus igitur: в ДВФУ отметили День первокурсника

Наш университет

Вчера, 20 сентября, в холле корпуса А ДВФУ прошел День первокурсника. Студентов поздравили ректор Никита Анисимов, директора школ и коллективы Творческого центра, сообщает ИА PrimaMedia.

Большой праздник студентов начался с исполнения студенческого гимна Gaudeamus igitur и залпов конфетти. Поднявшийся на сцену ректор ДВФУ Никита Анисимов напомнил новичкам, что вуз открывает перед ними широкие перспективы и их задача – просто грамотно ими воспользоваться. Директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов подчеркнул, что все первокурсники теперь — члены большого сообщества, где у них есть все возможности расти и развиваться.

Коллективы Творческого центра выступили с концертными номерами, обозначив еще одну возможность, которую предоставляет вуз, — творческой реализации в дружной коллективе.

Завершился праздничный день вечеринкой под открытым небом.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Виталий Платонов: ДВФУ открывает огромные возможности для студентов

Ректор Ханойского государственного университета стал почетным доктором ДВФУ

Секрет победы на всероссийском турнире "Аквароботех" раскрыли робототехники ДВФУ

21.09.2018

Комментарии

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

18 сентября, 16:30
36
 Дальневосточная регата учебных парусников завершилась во Владивостоке
18 сентября, 14:10
41
 В шаге от победы: "Адмирал" уступил ЦСКА в ожесточенной борьбе
18 сентября, 00:40
22
 Один день голодовки: во Владивостоке прошла акция протеста после второго тура выборов
17 сентября, 15:00
55
 Российская команда RDS «разгромила» японскую сборную D1
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia