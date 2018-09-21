Застройщики не хотят помогать обманутым дольщикам

Строительство. Фото: ИА PrimaMedia

Девелоперы выступают против повышения отчислений в фонд дольщиков для достройки проектов обанкротившихся компаний

21 сентября, PrimaMedia. Застройщики выступают против повышения обязательных отчислений в Фонд дольщиков. Минстрой не исключает, что после дополнительной проработки, откажется от повышения ставок, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Коммерсанта", нынешние обязательные отчисления в фонд дольщиков составляют 1,2% от стоимости каждой проданной квартиры, правительство хотело бы повысить ставку. Летом власти заговорили об увеличении отчислений в фонд до 3% (первоначально планировалось ввести с 1 октября 2018 года), а с 1 января 2019 года — до 6%.

Федеральные чиновники обсуждают возможность перенести сроки повышения для застройщиков жилья ставок обязательных отчислений в Фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства (фонд дольщиков).

Средства фонда идут на достройку жилых объектов обанкротившихся девелоперов. Однако крах одного из крупнейших застройщиков Urban Group показал, что накопленных средств недостаточно для решения проблем даже одного банкрота.

Всего же по всей стране, по данным Минстроя, остановлено строительство 1,26 тыс. домов, а число обманутых дольщиков, по разным оценкам, достигает 150–200 тыс. человек. Стоимость достройки всех проблемных объектов в стране оценивается в 400–600 млрд руб.— это 10,5–15,8% стоимости всех действующих ДДУ.

Пока что ведомство склонно отложить решение вопроса до начала 2019 года.

Противники увеличения размера выплат в фонд настаивали, что очередной скачок курсов валют создает риски повышения ставок по ипотеке, с привлечением которой происходит до 70% всех продаж на первичном рынке жилья. Сторонники повышения ставок напирали на то, что заморозка ставок вынудит власти и дальше направлять на достройку объектов для дольщиков средства из федерального бюджета, то есть финансировать ее за счет всех налогоплательщиков.

Расходы в связи с ростом отчислений в фонд станут проблемой покупателей, предупреждают застройщики.

По словам президента ФСК "Лидер" Владимира Воронина, девелопер не может взять их на себя, так как рентабельность проектов, например, в Подмосковье менее 10% даже при текущей ставке отчислений в фонд. Один из девелоперов говорит, что в случае повышения ставки до 6% включит ее в ДДУ. "В нем будут указаны стоимость квартиры, размер отчислений и новая стоимость — с учетом этого платежа",— уточнил он.