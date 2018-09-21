Уголь. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

На котельных Приморья будут использовать местный уголь

На сегодняшний день к началу отопительного сезона заготовлено более 50 тысяч тонн угля и почти 27 тысяч тонн мазута

21 сентября, PrimaMedia. Цена на твердое топливо для нужд ЖКХ региона останется прежней в наступающем отопительном сезоне. И уголь на котельные будут поставлять местный. Как рассказала директор краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко, компания СУЭК поставляет в Приморье за зиму более 1 млн тонн угля, которые обеспечивают 369 котельных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Сейчас с компанией достигнута договоренность о том, что цена на уголь для котельных края останется на нынешнем уровне и до конца отопительного сезона 2018-19 годов повышаться не будет", – уточнила руководитель ведомства.

Кроме этого, по словам Елены Пархоменко, в предстоящую зиму поставки твердого топлива в край будут идти только с приморских угольных разрезов.

"До этого уголь в Приморье приходил преимущественно из Красноярска по железной дороге, но были поставки и приморского топлива. Теперь же край будет получать уголь только местный, в частности, добываемый в Новошахтинске", – добавила она.

Как подчеркнул вице-губернатор региона Гагик Захарян, благодаря принятым решениям для Приморья решаются две задачи. Во-первых, это удешевление цены топлива, благодаря сокращению затрат на его доставку из-за пределов края, что, в свою очередь, приведет к экономии бюджетных средств.

"Во-вторых, мы обеспечиваем работой приморских угольщиков, увеличивая возможность для рынка сбыта угледобывающих предприятий Приморья", – пояснил заместитель главы Приморья.

Гагик Захарян подчеркнул, что администрация Приморья не имеет задолженности перед поставщиком угля, погасив огромные долги за прошлые годы.

Также с угледобывающей компанией обсуждается вопрос о дальнейшем переводе мазутных котельных региона на уголь, так как доля затрат на приобретение мазута составляет 78% от общих расходов на покупку топлива.

Отметим, что на сегодняшний день к началу отопительного сезона на котельных Приморского края уже заготовлено более 50 тысяч тонн угля и почти 27 тысяч тонн мазута. Подготовка к отопительному сезону ведется в рамках краевой госпрограммы "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае".

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