Для подачи заявки на конкурс «Приморье и люди» осталась неделя

Конкурс "Приморье и люди". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Заявки прислали уже более 70 человек

21 сентября, PrimaMedia. Заявки на конкурс "Приморье и люди" прислали уже более 70 человек. Стать участником конкурса можно до 30 сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Одним из участников конкурса стала Зинаида Проскурина – редактор газеты "Трудовая слава" села Вольно-Надеждинское, активный участник общественного совета при ОМВД РФ по Надеждинскому району, руководитель районной организации Всероссийского общественного движения "Матери России". Зинаида Проскурина курирует работу участковых инспекторов, на страницах газеты еженедельно освещает деятельность районного отдела внутренних дел, ведет рубрику МЧС на тематической странице "Щит порядка", имеет благодарность ГУ МЧС по Приморскому краю за особый вклад в ликвидацию наводнений в 2017 году.



Руководитель районной организации Всероссийского общественного движения "Матери России" Зинаида Проскурина. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Приоритетные направления в ее работе – профилактика социального сиротства и пропаганда здорового образа жизни. Как член районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав она оказывает помощь в трудоустройстве родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и лично курирует две многодетные семьи на социальном сопровождении.

Еще одна заявка пришла из Уссурийска от Татьяны Туркиной. Старший инспектор Линейного отдела станции Уссурийск работает в отделении по делам несовершеннолетних уже 12 лет. Она знает все тонкости работы с семьями, которые попадают в поле зрения сотрудников отделения. Вместе они борются с негативом в семейных отношениях, стараются наладить благоприятный климат в семье, применяют меры профилактики. Если ситуация совсем тяжелая, то забирают ребенка из семьи.



Старший инспектор Линейного отдела станции Уссурийск Татьяна Туркина. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Например, случай произошел пару лет назад, когда на станции Уссурийск в вагоне с углем обнаружили 8-летнего мальчика. В поисках отца он проехал через всю страну на Сахалин. Татьяна Туркина приняла непосредственное участие в обустройстве дальнейшей судьбы ребенка, отца по запросу так и не нашли. Через несколько лет к ним в отдел пришел здоровый парень с тортом в руках, чтобы сказать спасибо "тете Тане".

Свой голос за одного участника в каждой номинации отдадут участники попечительского совета конкурса. Один из них – военный пенсионер, куратор движения "Юнармия" в Приморском крае Анатолий Узаревич.



Военный пенсионер, куратор движения "Юнармия" в Приморском крае Анатолий Узаревич. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"Сегодня все силы нашего общества должны идти на укрепление чувства патриотизма и заботы о ближнем. Активное развитие конкурса с номинацией “Гражданская позиция” – это кирпичик в данной работе. Необходимо только, чтобы эта работа как можно шире освещалась всеми институтами, занятыми воспитанием наших граждан и особенно молодежи", – считает Анатолий Узаревич.

Рассказать о своем добром деле и прислать заявку на участие в конкурсе можно на электронную почту проекта:gordprim@gmail.com. Победителей в пяти номинациях выберут сами жители края путем интернет-голосования. Голосование пройдет в октябре 2018 года.

Напомним, 80-летие Приморского края – еще один повод, чтобы поощрить тех, кто на личном примере показывает, как важно быть внимательным к ближнему и спасти жизнь человеку (номинация "Во имя жизни"), оказать помощь в соблюдении правопорядка (номинация "Гражданская позиция"), вести волонтерскую деятельность (номинация "Забота о людях"), дарить тепло детям, оставшимся без попечения родителей, (номинация "Большое сердце") и создавать большие и крепкие семьи (номинация "Семейные ценности").

Подробнее о номинациях можно узнать в положении о конкурсе "Приморье и люди".