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День тигра. Фото: ИА PrimaMedia

День тигра в Приморье отпразднуют в 19-й раз

30 сентября гостей праздника ждут костюмированное шествие, конкурсы и концертная программа (ИНФОГРАФИКА)

21 сентября, PrimaMedia. День тигра в Приморье отметят в 19 раз. В рамках праздника 30 сентября во Владивостоке состоится традиционное праздничное шествие, конкурсы и концертная программа. Гвоздем программы станут выступления российских рок-групп "Несчастный случай" и "Чайф", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"День тигра начнется в полдень с традиционного праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока, на которой в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоится презентация специализированной техники и торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотнадзора и охотничьих хозяйств. Кульминацией праздника станут концерты рок-групп “Несчастный случай” и “Чайф”, стать зрителями которых смогут все желающие", – рассказали в департаменте охотничьего надзора Приморья.

День тигра в Приморье отпразднуют в 19-й раз

День тигра в Приморье отпразднуют в 19-й раз. Фото: ИА PrimaMedia

Организаторами Дня тигра выступают Центр "Амурский тигр", администрации Приморского края и Владивостока.

Справка: День тигра – экологический праздник, который отмечается в Приморье в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Инициатором праздника, посвященного главному символу Приморского края, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.

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