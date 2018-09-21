Легкий способ бросить курить предложил врач-онколог

Легкий способ бросить курить дал врач-онколог. Фото: Антон Балашов

Медик дал советы тем, кто хочет бросить, но не может

21 сентября, PrimaMedia. Относительно легкий способ бросить курить предложили в Минздраве. Чтобы запросто отказаться от никотина нужно поменять мотивацию, осознать плюсы жизни без табака и воспользоваться одной маленькой хитростью, передает ИА PrimaMedia.

Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков дал совет, как проще отказаться от никотина. По его словам, бросить курить нетрудно — нужно только начать получать удовольствие не от никотина, а от осознания, что собственные желания контролируешь сам. Сложно только первые три дня: могут быть головные боли, беспричинная раздражительность.

Врач рекомендует в первое время избегать компании курящих и отвлекаться на хобби, или же плотно погрузиться в работу. Еще одна хитрость — чистить зубы несколько раз в день, свежее дыхание поможет отвлечься.

Медик считает, что люди, которые берут в руки сигарету встали на путь саморазрушения. Однако, стоит только отказаться от пагубной привычки, как уже через неделю организм избавится от следов никотина — улучшится цвет лица, начнется восстановление слизистой оболочки бронхов и желудочно-кишечного тракта.

Однако даже через несколько месяцев после того, как бросил курить не стоит расслабляться — при стрессах сохраняется опасность срыва и "всего одна сигаретка" может сделать все усилия напрасными, предупреждает онколог.