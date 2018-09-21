Открытие 16-го международного кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Трансляция
Легкий способ бросить курить дал врач-онколог. Фото: Антон Балашов

Легкий способ бросить курить предложил врач-онколог

Медик дал советы тем, кто хочет бросить, но не может

21 сентября, PrimaMedia. Относительно легкий способ бросить курить предложили в Минздраве. Чтобы запросто отказаться от никотина нужно поменять мотивацию, осознать плюсы жизни без табака и воспользоваться одной маленькой хитростью, передает ИА PrimaMedia.

Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков дал совет, как проще отказаться от никотина. По его словам, бросить курить нетрудно — нужно только начать получать удовольствие не от никотина, а от осознания, что собственные желания контролируешь сам. Сложно только первые три дня: могут быть головные боли, беспричинная раздражительность.

Врач рекомендует в первое время избегать компании курящих и отвлекаться на хобби, или же плотно погрузиться в работу. Еще одна хитрость — чистить зубы несколько раз в день, свежее дыхание поможет отвлечься.

Медик считает, что люди, которые берут в руки сигарету встали на путь саморазрушения. Однако, стоит только отказаться от пагубной привычки, как уже через неделю организм избавится от следов никотина — улучшится цвет лица, начнется восстановление слизистой оболочки бронхов и желудочно-кишечного тракта.

Однако даже через несколько месяцев после того, как бросил курить не стоит расслабляться — при стрессах сохраняется опасность срыва и "всего одна сигаретка" может сделать все усилия напрасными, предупреждает онколог.

Комментарии
курение

Бросай! - Курить в аэропорту все равно не разрешат

17 сентября, 08:30

В России запретят курить возле подъездов

13 сентября, 20:30

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia