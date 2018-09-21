Юбилейный концертный сезон открывает Приморская филармония

Оркестр. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Перед зрителями выступит Тихоокеанский симфонический оркестр

21 сентября, PrimaMedia. Юбилейный 80-ый концертный сезон открывает Приморская филармония. 21 сентября Тихоокеанский симфонический оркестр откроет сезон музыкальным произведением Петра Чайковского — Симфония № 5, во второй части вечера любителям классической музыки представят лучшее американское произведение Дж. Гершвин "Рапсодия в стиле блюз". 22 сентября эстрадный оркестр приглашает поклонников на концертную программу "Музыка из популярных мировых киносериалов", сообщает ИА PrimaMedia.

21 сентября Тихоокеанский симфонический оркестр откроет сезон музыкальным произведением Петра Чайковского — Симфония № 5

"Открытие нового сезона – это всегда праздник, мы все волнуемся, — говорит художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов. Выбор для открытия нового сезона пал на 5 симфонию Чайковского, потому что это — одно из самых яркий произведений в мировой музыке, и мы решили сделать праздник в начале сезона и сыграть что-то яркое. Зрители знают и любят эту симфонию, она одна из наиболее почитаемых произведений Петра Ильича. И любил он ее, пожалуй, больше других своих симфоний".

Как признался маэстро Смирнов, хорошая музыка подпитывает, дает заряд энергии, и качественная музыка всегда волнует музыкантов:

"Когда мы играем 5 симфонию Чайковского, то всё играют ее с таким энтузиазмом, с такой отдачей! Надо видеть и слышать!" — говорит главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра.

Rhapsody in Blue (с англ. — "Рапсодия в стиле блюз", "Рапсодия в блюзовых тонах", "Рапсодия в голубых тонах") для фортепиано с оркестром — одно из самых известных произведений американского композитора Джорджа Гершвина.

"Рапсодия в блюзовых тонах" стала визитной карточкой Гершвина. Ныне она с равным успехом исполняется музыкантами и академического, и джазового направлений.

22 сентября эстрадный оркестр приглашает поклонников на концертную программу "Музыка из популярных мировых киносериалов". В концерте принимают участие артисты: Люся Алексеенко, Дмитрий Сабитов, Александр Пстыга, Валерия Качук, Антон Витовтов.

Художественный руководитель и дирижер эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко развивает полюбившийся зрителям жанр – музыка из киносериалов. Подобные программы прошлых сезонов получили восторженные отклики, и в этом году, по желанию поклонников, эстрадный оркестр сыграет саундтреки из американского сериала "Мир Дикого Запада", автор музыки Ramin Djawadi. Музыканты приготовили тему Dr. Ford, а на бис будет звучать основная тема Westworld Main Theme .

"Я выбрал тему "Доктор Форд", она очень симпатичная и загадочная, эта тема отличается от всех саундтреков фильма. В прошлом году я не обратил внимание на "Мир Дикого Запада", на какие-то еще. А в этом году пришло их время. Мне кажется, что я перерыл все, что можно, в поисках лучшей музыки, которая на слуху и нравится нашим зрителям. И все хитовые композиции, они кончено же, у нас уже в программе. Все свои желания, которые я хотел реализовать в этой программе – они уже реализованы", — говорит Дмитрий Бутенко.

Чтобы приготовить новую программу, Дмитрий около месяца провел за компьютером: искал достойную музыку и писал аранжировки, теперь вместе с музыкантами вышел на финишную прямую. Каждый день проходят репетиции, и все для того, чтобы порадовать своих слушателей.

"Когда приносишь новые произведения, особенно заводные, интересные, замечаешь у людей сразу улыбки на лицах. С восторгом музыканты принялись играть "Если в сердце живет любовь" их сериала "Не родись красивой". Будет музыка из детского сериала "Черный плащ", будет старый сериал "Сыщики экстра-класса", "Доктор Кто", "Друзья", будет "Алладин" и сериал "Остаться в живых", будет музыка из сериала "Шерлок", "Санта Барбара", "Элен и ребята", "Семейка Адамс", "Клон", "Бандитский Петербург", "Спайдермен", "Обреченная стать звездой", "Охотники за приведениями", — рассказал дирижер эстрадного оркестра.

Артисты и музыканты Приморской краевой филармонии обещают, что 80-ый сезон будет ярким, насыщенным, полным великими именами, престижными фестивалями, уникальными концертами. Разнообразие жанров, исполнителей и музыкальных направлений делает сезон интересным и доступным любому меломану. Каждый слушатель найдет что-то особенное и необходимое для себя, в этом и кроется важный секрет успеха филармонической жизни.