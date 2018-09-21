Открытие 16-го международного кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Трансляция
У претендентов на госслужбу запросят данные об аккаунтах в Сети. Фото: Александр Ратников

"Под каким вы логином?": у претендентов на госслужбу запросят данные об аккаунтах в Сети

Если содержание страниц не устроит, кандидату откажут

21 сентября, PrimaMedia. Минобороны будет запрашивать сведения об аккаунтах в Сети при конкурсном отборе на госслужбу. Кандидатам придется выложить всю подноготную за последние три года. Содержание страниц будет прямо влиять на решение о приеме или отказе, сообщает ИА PrimaMedia.

От претендента на вакансию потребуется сообщить все данные аккаунтов, на которых он размещал какую-либо информацию за последние три года. Выложить как на духу придется не только данные о страницах в паблике, но и сведения на любых ресурсах, включая тематические форумы и сайты по поиску работы.

Содержание страниц изучит комиссия, после чего будет принято решение об отказе или приеме на работу (или в кадровый резерв). Претендент имеет право, если решение комиссии его не удовлетворит, обжаловать в суде.

Отмечается, что "виртуальные связи" госслужащих влияют на сохранение военной тайны и поддержания соответствующего имиджа армии. При этом, на госслужбу в Минобороны требуются специалисты различного профиля — от кадровиков и аналитиков до финансистов и руководителей разного уровня.

В целом, конкурс за место на госслужбе будет состоять из двух этапов. Они включают в себя тест на знание русского языка и российских законов в области госслужбы, собеседование, реферат, групповую дискуссию или дополнительное тестирование. На всех этапах экзамен будет фиксироваться — на видео, аудио или с помощью стенограммы.

Комментарии
госслужащий

Чиновников заставят расплачиваться по госконтрактам

5 сентября, 07:30

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia