"Под каким вы логином?": у претендентов на госслужбу запросят данные об аккаунтах в Сети

У претендентов на госслужбу запросят данные об аккаунтах в Сети. Фото: Александр Ратников

Если содержание страниц не устроит, кандидату откажут

21 сентября, PrimaMedia. Минобороны будет запрашивать сведения об аккаунтах в Сети при конкурсном отборе на госслужбу. Кандидатам придется выложить всю подноготную за последние три года. Содержание страниц будет прямо влиять на решение о приеме или отказе, сообщает ИА PrimaMedia.

От претендента на вакансию потребуется сообщить все данные аккаунтов, на которых он размещал какую-либо информацию за последние три года. Выложить как на духу придется не только данные о страницах в паблике, но и сведения на любых ресурсах, включая тематические форумы и сайты по поиску работы.

Содержание страниц изучит комиссия, после чего будет принято решение об отказе или приеме на работу (или в кадровый резерв). Претендент имеет право, если решение комиссии его не удовлетворит, обжаловать в суде.

Отмечается, что "виртуальные связи" госслужащих влияют на сохранение военной тайны и поддержания соответствующего имиджа армии. При этом, на госслужбу в Минобороны требуются специалисты различного профиля — от кадровиков и аналитиков до финансистов и руководителей разного уровня.

В целом, конкурс за место на госслужбе будет состоять из двух этапов. Они включают в себя тест на знание русского языка и российских законов в области госслужбы, собеседование, реферат, групповую дискуссию или дополнительное тестирование. На всех этапах экзамен будет фиксироваться — на видео, аудио или с помощью стенограммы.