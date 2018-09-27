Вероника Ларионова: За годы студенчества нужно набрать как можно больше контактов

Вероника Ларионова. Фото: ИА PrimaMedia

Юрист с дипломом ДВФУ нашла интересную работу в Центре содействия развитию молодежи Приморского края

27 сентября, PrimaMedia. Вероника Ларионова, получившая в ДВФУ юридическое образование, еще со студенческой скамьи начала активно работать на поприще общественных организаций – она была членом студенческих советов, затем руководителем молодежной организации "Центр развития студенческих инициатив", а после окончания вуза приняла предложение о должности начальника отдела поддержки молодежных НКО в Центре содействия развитию молодежи Приморского края. В интервью о своем профессиональном становлении Вероника рассказала, какие ступени вели ее к успеху и поделилась рекомендациями с молодыми людьми, начинающими учебу в федеральном вузе.

Первые опыты социальных проектов

— Моя студенческая жизнь – это калейдоскоп. С первого курса в ней был студенческий совет юридического института, потом объединенный студенческий совет. И достаточно большое количество волонтерских мероприятий, организаторских, каждое из которых в своем направлении меня формировало как специалиста и человека. Коммуникация с людьми, написание каких-то программ, проектов. И к деткам в детские дома ездили, и с пожилым населением работали, и со студентами. Из запоминающегося была программа развития деятельности студенческих объединений. В 2012 году министерство образования запустило конкурс, и ДВФУ тогда выиграл программу на 40 миллионов. Благодаря старшим коллегам из университета, которые занимались молодежной политикой, мы писали эту программу. Появился навык формирования больших и важных документов для государства, отчетные моменты, что в дальнейшем позволило принимать участие в крупных государственных проектах – "Студенческая весна", Летний кубок КВН, Дельфийские игры. Сформировав навыки в рамках программы, я смогла перенести это на другие проекты.

Из юриста вырос консультант для некоммерческого сектора

Деятельность в рамках программы развития студенческих объединений сформировала меня как специалиста, который работает сейчас в Центре содействия развитию молодежи Приморского края. Сейчас мы выезжаем к молодым людям, школьникам, которые живут в муниципалитетах Приморья, обучаем их проектированию, навыкам сопровождения проектов, волонтерской деятельности. Благодаря студенческому бэкграунду получилось такое трудоустройство и продолжение деятельности уже на профессиональном уровне.

В моем случае на трудоустройство примерно на 60 % оказала влияние внеучебная деятельность, а на 40 % – учеба. Она была сильна профессорско-преподавательским составом. Я работаю с некоммерческим организациями, с инициативами, которые в последующем должны стать некоммерческими организациями и продолжать деятельность. А регистрация НКО – это в чистом виде юриспруденция. Помочь написать устав, помочь определиться с теми направлениями, которые они будут осуществлять, научить составлять протоколы – это мой непосредственный труд сейчас. Это все те навыки, которые я получила благодаря юридической школе. Я работаю по гражданскому направлению юриспруденции, по которому у меня и была специализация.

В 2015 году я закончила ДВФУ – и уже после выпуска работала в трех разных организациях. И ни в одну я не просилась. Меня, можно сказать, хантили. Предлагали работу, я понимала, что этот проект интересный, и я бы хотела приложить все усилия, чтобы им заниматься.

В вузе нужно нарабатывать контакты

Еще в студенчестве мы работали с Сергеем Валерьевичем Матлиным на Всероссийской "Студенческой весне" 2015 года. Так сложились обстоятельства и командная работа, что нам достаточно комфортно вместе работать, мы понимаем цели и задачи, в одном русле двигаемся. Когда в 2017 году открывался центр, Сергей Валерьевич написал "Не пора ли возвращаться с Камчатки?". Пора! У нас там закончился проект, и я со спокойной душой перебралась обратно в Приморский край, чтобы поработать в том направлении, в котором я компетентна, могу поделиться своим опытом, достаточно большим.

Контакты, полученные в вузе, безусловно, помогают. Это одна из самых важных вещей, которые нужно в вузе успеть за 4-5 лет сделать. Максимально в разных сферах познакомиться с людьми, себя зарекомендовать как хорошего специалиста, человека, который выполняет свои обещания. В дальнейшем эти контакты помогут тебе развивать свои инициативы, либо помогут в работе над интересным проектом. Советую всем поступающим и учащимся набирать максимальный пакет контактов. Никто не знает, когда и какой контакт в какой момент отыграет и поможет создать компанию Apple-2.

Кампус у моря — единственный

В кампус заезжали одними из первых, на 4 курсе. Проживание в кампусе позволило проявить навык исследователя. Включался "следопыт", мы ходили и бродили. Однозначно было интересно и познавательно. Новые места открывают новые идеи и возможности. Мы делали "Тайны кампуса для первокурсников" одними из первых, придумывали новые инструменты социальной адаптации для первокурсников. Новое место, и впервые, когда ты туда приходишь, позволяется создать какой-то новый проект, который дальше развивается и реализуется.

Кампус такой один-единственный возле моря. Давайте будем честными: когда постоянно ходишь, привыкаешь к одному и тому же и не ценишь то, что имеешь. А когда приезжают люди и говорят, что у них таких условий нет, что они ездят по два часа на учебу из пригорода Москвы, ты понимаешь, что это действительно ценно и нужно об этом помнить.