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Дождь. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Холодными и дождливыми выдадутся выходные во Владивостоке

Синоптики не исключают возможность ливней с грозами

21 сентября, PrimaMedia. Дождь и похолодание ожидается на территории Приморского края в эти выходные. Осадки начнутся в ночь на субботу и сохранятся вплоть до воскресенья. Не исключены ливни с грозами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В ближайшие сутки атмосферные фронты будут перемещаться над Приморьем. Ночью в западной половине края начнутся дожди, а днём распространятся на большую территорию. Их интенсивность будет различной, не исключены ливни с грозами. Дожди сохранятся вплоть до воскресенья. Облачность и дожди ночную температуру повысят, а дневную понизят на 2–5 градусов.

Во Владивостоке в ночь на субботу начнётся дождь, а днём усилится. Ночная температура в пределах +14…+16 °С, днём столбики термометров не поднимутся выше +20 °С. Воскресенье будет пасмурным, но интенсивность дождя уменьшится, и идти он будет с перерывами. Температурный фон понизится на 1–3 градуса.

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