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Дмитрий Братыненко. Фото: ИА PrimaMedia

АПК: Информация об увольнении вице-губернатора Приморья Дмитрия Братыненко - фейк

Ложную информацию распространили 20 сентября анонимные телеграм-каналы и некоторые СМИ

21 сентября, PrimaMedia. Информация о том, что вице-губернатор Приморского края Дмитрий Братыненко отправлен в отставку, распространенная 20 сентября анонимными телеграм-каналами и некоторыми СМИ, не нашла своего подтверждения. Куратор внутренней политики региона в настоящий момент остается на своем посту, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-службе администрации края информацию об отставке назвали неправдой.

Напомним, бывший глава аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Дмитрий Братыненко был назначен вице-губернатором Приморского края, ответственным за внутреннюю политику, в ноябре 2017 года. Ранее эту должность занимал Игорь Степаненко. При этом круг полномочий у нового вице-губернатора расширился. Кроме внутренней политики Братыненко стал курировать международные отношения, информационную и молодежную политику.

Справка: Дмитрий Федорович БРАТЫНЕНКО — вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы взаимодействия с Законодательным собранием Приморского края, Избирательной комиссии Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.

родился 6 октября 1971 года в Самаре. С 1989 по 1992 годы служил в вооруженных силах РФ. Окончил Самарский государственный технический университет по квалификации "инженер" по специальности "Химическая технология органических веществ".

С 2005 по 2007 годы – заместитель руководителя аппарата правительства Самарской области – руководитель департамента по организации процессов управления и административной реформы.

С 2008 по 2009 годы – первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области.

С 2009 по 2014 годы – советник Губернатора Сахалинской области, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, заместитель губернатора Сахалинской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

С 2015 по 2017 годы – советник генерального директора по дальневосточным проектам ОАО "Сахалинское морское пароходство".

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