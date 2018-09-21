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Новостройка. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Покупайте кто может: В России существенно подорожает жилье

Рост цен составит не менее 15-20%

21 сентября, PrimaMedia. В России ожидается существенное подорожание жилой недвижимости. По мнению экспертов, рост цен составит не менее 15-20%, сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас после ипотечного всплеска на рынке жилья в России наметились негативные тенденции. Их уже отметили специалисты компании "Инком-Недвижимость". Установление новых правил деятельности для компаний-застройщиков будет способствовать росту цен на квартиры в новостройках уже в 2019 году. При этом популярность жилья в новостройках неуклонно падает. По данным риэлторов, с начала этого года количество звонков потенциальных покупателей по квартирам в новостройках уменьшилось на 20%.

Кроме того, на рынок недвижимости самое прямое и непосредственное влияние окажут изменения правил жилищного строительства, неустойчивость российского рубля и прогнозируемое увеличение процентов по ипотеке. Многие застройщики уйдут с рынка. По мнению экспертов, все эти факторы могут создать предпосылки для появления кризисных тенденций в отрасли во второй половине 2019 года.

Кстати, в сентябре 2018 года заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин посоветовал потенциальным покупателям квартир поспешить с покупкой жилья и не надеяться на дальнейшее снижение ставок по ипотеке.

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