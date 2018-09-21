Профессионализм и компетентность, проверенные временем. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Народные депутаты разных созывов выразили мнение о кандидатуре председателя Государственного Собрания Александра Жиркова

21 сентября, PrimaMedia. 9 сентября этого года прошли выборы в органы власти Республики Саха (Якутия) двух уровней. Подавляющим большинством голосов якутяне, по достоинству оценив заслуги и перспективы, избрали Айсена Сергеевича Николаева главой Республики Саха (Якутия), доверив ему будущее родного края, а значит, и свои личные планы и чаяния.

Работая министром финансов, первым заместителем председателя правительства РС (Я) и главой города Якутска, Айсен Сергеевич приобрел бесценный опыт практической деятельности, который является критерием истины, показателем мудрости, уровня профессионализма и компетентности.

"Мы, народные депутаты разных созывов, хотим выразить свое мнение о кандидатуре председателя Государственного Собрания, выборы которого должны состояться на первом заседании нового состава Ил Тумэн. Каждый народный депутат понимает, что деятельность по созданию нормативной базы обеспечения устойчивого развития республики, обеспечения социальных обязательств и повышения уровня жизни населения, дальнейшего непрерывного создания условий развития социальной сферы и экономики требует слаженной совместной работы парламента с органами исполнительной власти.

Следовательно, председателем Госсобрания, лидером народных депутатов, должен быть профессионал, имеющий безупречный опыт парламентской деятельности и уважаемый обществом человек. Законодательная база Якутии по признанию многих экспертов Федерального Собрания является одной из лучших в РФ. Безусловно, это результат многолетней кропотливой работы депутатов всех пяти созывов, хорошо продуманной, системной, отлаженной деятельности руководителей якутского парламента с 1993 года.

На всех этапах развития федерального и республиканского парламентаризма, формирования государственности страны и республики, становления Государственного Собрания (Ил Тумэн) внесли свой весомый вклад председатели законодательного собрания Якутии А.П. Илларионов, Е.М. Ларионов, В.В. Филиппов, Н.И. Соломов, Н.С. Тимофеев, В.Н. Басыгысов, А.Н. Жирков.

В 2013 году пятый созыв народных депутатов республики избрал своим председателем Александра Николаевича Жиркова и, как показывают результаты деятельности депутатов, они не ошиблись!

Именно пятый созыв Государственного Собрания стал самым открытым и доступным для населения и профессионального сообщества парламентом. Об этом говорят цифры: 50 открытых парламентских слушаний по различным вопросам жизнедеятельности республики и страны с участием общественников, 81 правительственный час по актуальным вопросам социально-экономического развития республики, 98 – открытых дискуссий... Пятым созывом разработано и принято наибольшее количество законов – 797, чем за прошлые созывы. Оперативно и компетентно, без волокиты и скандалов парламент реагировал на различные события в республике и в стране, на принимаемые правительством РС (Я) и правительством РФ решения, на вносимые различными группами депутатов Государственной думы и субъектами законопроекты, не боясь при этом стать "раздражителем".

Именно ответственность за стабильность в обществе, недопущение конфликта и конфронтации, обеспечение и соблюдение законных интересов избирателей, конструктивное взаимодействие с другими органами власти стали принципиальной основой депутатской деятельности и, в первую очередь, председателя парламента А.Н. Жиркова. Все возникающие споры и противоречия рассматривались заранее, до сессии, на этапе разработки решения.

Были и такие моменты, когда депутаты не соглашались с принятыми правительством РС (Я) решениями и добивались их отмены. Так, например, в 2016-2017 годах восстановлено финансирование заработной платы медицинских работников, библиотекарей, бухгалтеров, рабочих, уборщиц и других технических работников общеобразовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета, а не муниципальных образований.

Или другой пример. 20 июня 2016 года в Якутске проводилось выездное совещание комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на тему "Актуальные вопросы развития российского федерализма", где Александр Николаевич выразил принципиальную позицию о недопущении пересмотра Конституции РФ в части федеративного государственного устройства, об укреплении российского федерализма как основы государственного строительства РФ. Его поддержали опытные парламентарии, как Зоя Корнилова, Егор Ларионов, Ольга Балабкина.

Вся многогранная работа депутатов проводилась под руководством спикера парламента – председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александра Николаевича Жиркова, личные качества которого снискали ему славу человека слова и дела. Мы не раз убеждались в его преданном отношении к делу, патриотизме и стремлении довести начатое до конца. В любой ситуации Александр Николаевич проявляет высокий профессионализм и порядочность, чуткое отношение к людям и настойчивость в решении различных проблем. Аргументированная речь, аналитика, системность суждений, умение находить доводы для достижения консенсуса при разных позициях, принципиальное отстаивание государственных интересов – эти лидерские качества Александра Николаевича известны многим.

Наработанный годами опыт политической деятельности в самом публичном, порою очень "горячем", коллегиальном органе Якутии позволял Александру Николаевичу в течение всего периода руководства законодательным собранием удерживать так трудно достижимый баланс политических сил.

Александр Николаевич пользуется заслуженным авторитетом коллег по парламенту, доверием первых руководителей и населения республики. Самым большим достижением А.Н. Жиркова мы считаем весомую поддержку его электората, который на выборах 9 сентября 2018 года отдал ему более 81% голосов. Все эти факты общественно-политической биографии Александра Николаевича характеризуют его как опытного, сильного и поддерживаемого обществом одного из политических лидеров республики, известного за её пределами своей разносторонней деятельностью в сфере науки, образования и культуры, законотворческой инициативой в экономике, сельском хозяйстве и социальной сфере. И когда отдельные лица, известные якутянам своими вздорными высказываниями, начинают заявлять о "некомпетентности", "скандальности" или "послушности" депутата А.Н. Жиркова, хочется сказать им: "Хватит грязи о других. Расскажите о себе, что вы сделали для республики, чем можете гордиться? А если нечем, то вам лучше успокоиться и молча учиться", — говорится в обращении.