Афиша культурных событий Приморья с 22 по 28 сентября

Концерт. Фото: Карина Нескородьева, ИА PrimaMedia

Жителей ждет международный кинофестиваль, выставки и концертные программы

21 сентября, PrimaMedia. Кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого", районные акции, посвященные Дню Тигра, – предстоящая неделя в Приморье будет насыщена культурными событиями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

С 21 по 27 сентября во Владивостоке пройдет XVI Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". Конкурсную программу кинофестиваля представят восемь полнометражных и восемь короткометражных лент, созданных режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

С программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля.

Культурная программа в районах Приморья:

Арсеньев. 22 сентября – концертно-развлекательные программы, посвященные Дню города.

Большой Камень. 22 сентября – праздник "Всем сердцем с тобой, город родной!", посвященный 71-й годовщине со дня основания города Большой Камень.

Дальнегорск. 22-23 сентября – День города – 121 год: массовое гуляние "Город! Мечтай! Действуй!".

Лесозаводск. 28 сентября – гала-концерт по итогам смотра-конкурса творческих коллективов сельских клубов.

Находка. 21 и 22 сентября – спектакль заслуженного коллектива Приморского края народного театра "Рампа" – "Лгунья";

22 сентября – городской фестиваль детского творчества среди детей дошкольного возраста "Си-ми-до-мик".

Кавалеровский район. 23-26 сентября – районная акция, посвященная празднованию Дня тигра.

Партизанский район. 25 сентября – праздник села Владимиро-Александровское.

Хасанский район. 23 сентября – развлекательная игровая программа для детей "День тигра на Дальнем Востоке".

Черниговский район. 21– 23 сентябрь – краевой фестиваль современного любительского творчества "Черниговские родники".

В Приморской государственной картинной галерее:

Выставка "Academia. Путешествие из Италии в Санкт-Петербург", на которой представлены картины из собрания Приморской галереи. Экспозиция, в которую вошли произведения академической живописи 15 итальянских и 12 российской художников, знакомит зрителей с великолепными образцами живописи старых мастеров, позволяет увидеть общие черты и своеобразие путей развития академической живописи в Европе и России.

Увидеть произведения Карла Брюллова и его учеников можно на выставке "Великий Карл" из собрания Государственного Русского музея. Всего приморскому зрителю представили 50 произведений русского живописца XIX века, в соседстве с 20 яркими работами его учеников и современников.

Фотовыставка "Война через объектив. Альбом воспоминаний 1914-1918г.г." к 100-летней годовщине со дня окончания Первой мировой войны. В экспозиции представлены более 50 фотографий начала века, которые наглядно отражают участие Австро-Венгрии в военном конфликте и передают атмосферу Первой мировой войны на фронтовых рубежах в Галиции, России, на Балканах и в Италии. На фотографиях представлены образы окопной войны, повседневная жизнь солдат, военная техника, сюжеты из жизни гражданского населения.

Выставка "КИНО и МОДА" из фонда Александра Васильева. На выставке представлены сценические и вечерние наряды, а также раритетные аксессуары, принадлежавшие звездам отечественного кино 1930-2000 годов.

"Неистовый сын Зевса. Голова Ареса. Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа".

В третий раз Приморская государственная картинная галерея отмечает свой день рождения представлением экспоната из коллекции Государственного Эрмитажа. Если в прошлом году это был древнегреческий кратер IV века до н.э., то в нынешнем году зрителям представляется уникальная возможность увидеть во Владивостоке великолепную римскую скульптуру II века новой эры.

Приморцы могут также посетить выставки в музее имени Арсеньева (Светланская, 20):

Выставка "Карта России. Вехи истории" из собрания Музеев Московского Кремля открыта для зрителей с 13 сентября. Более 80 предметов выставки рассказывают об основных этапах формирования территории Российского государства. Среди редких экспонатов – вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году, а также пасхальное яйцо "Транссибирская магистраль" работы Карла Фаберже.

"Магия клинка" – выставка холодного оружия и защитного вооружения воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII – начала XX века. Коллекция холодного оружия Приморского музея охватывает широкие временные и географические рамки.

"По следам бохайского царства" – выставка, посвященная одной из самых загадочных страниц в истории Приморья – государству Бохай. Впервые выставлены экспонаты: украшение крыши буддийского храма VIII века, предметы из могилы бохайского вождя, найденные археологами в Чугуевском районе, буддийские скульптуры, бронзовое зеркало эпохи династии Тан с Краскинского городища.

В главном корпусе музейного комплекса работает выставка "В поисках страны Удэхе" – проект, подготовленный к 145-летию со дня рождения Владимира Арсеньева, является попыткой переосмыслить средствами музейной экспозиции его колоссальное научное и художественное наследие.

Кроме того, в главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы. Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

Приморская краевая филармония приглашает:

22 сентября в 12.00 – детская музыкальная программа "Волшебное кольцо";

22 сентября в 18.00 – открытие сезона "Музыка из популярных мировых киносериалов";

27 сентября в 18.30 – концерт Корейского хора;

28 сентября в 18.30 – концертная программа "АРИИ... от КУТЮР".

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.