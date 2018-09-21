Кинофестиваль "Меридианы Тихого" торжественно открыли во Владивостоке

Церемония открытия кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Александр Ратников. ИА PrimaMedia

Президентом фестиваля стал актер Александр Михайлов, а гостем открытия - голливудская звезда Энди Макдауэлл

21 сентября, PrimaMedia. 16-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" открылся во Владивостоке. Президентом фестиваля в этом году стал актер Александр Михайлов, а гостем открытия стала голливудская звезда Энди Макдауэлл сообщает ИА PrimaMedia.

На "Звёздной дорожке" кинофестиваля гостей кинофорума встречали врио губернатора Приморского края Адрей Тарасенко с супругой, а также президент фестиваля Александр Михайлов.

Ведущими церемонии открытия стали актер Олег Акулич и заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, а также российская актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка и её муж — актер Дмитрий Готсдинер.

Членам жюри повязали специальные платки-галстуки с символикой фестиваля.



Церемония открытия кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Первым на сцене большого зала Приморской сцены Мариинского театра выступил председатель жюри Алексей Герман-младший: "У меня джетлаг после перелета. Нам повезло, мы хорошо долетели, а говорят вчера кто-то кричал в самолете. Это большая честь находиться здесь, мы постараемся выбрать самую сильную и талантливую картину. И да, я впервые в галстуке после 15 лет."

Госте фестиваля композитор Александр Журбин, автор мюзикла "Биндюжник и король", который шел на сцене театра им Горького, более 15-лет: ""Я счастлив быть здесь, я первый раз во Владивостоке и первый раз на Дальнем Востоке, мне здесь очень нравится. Я бы хотел, чтобы прозвучала моя увертюра, которая написана для одного из фильмов. Несмотря на то, что это Мариинский театр, тут сейчас не оркестра. Давайте представим, что вы мой оркестр, а я буду вами дирижировать".

Музыка заиграла и композитор действительно стал дирижировать залом. После этого Журбин исполнил песню "Ах эти тучи в голубом" из сериала "Московская сага".

Актриса Энди Макдауэлл: "Я очень рада, что мне удалось сюда приехать, у меня самые положительные впечатления. Я рада, что здесь меня приветствуют с таким гостеприимством. Мне повезло, что я стала актрисой — я могу путешествовать по миру и встречать удивительных людей. Когда мы смотрим кино, мы все одинаковые. Кино — удивительная сила, которая позволяет нам общаться. Еще раз, спасибо за приглашение!".



Церемония открытия кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Президент кинофестиваля Александр Михайлов: "У меня предынфарктное состояние. Что такое земля, где ты не родился? Моя малая родина не здесь — я родился в Забайкалье в Цугольском дацане. Но в 14 лет я оттуда уехал. И вот с той поры всё, что имею с 14 лет — я благодарен Владивостоку!"

Андрей Тарасенко: "Сегодня к нам в город прибыл большой праздник, мы его ждали, мы готовились к нему, ему мы придаем огромное значение. Мы будем участвовать в выборе лучших работ. Приморцам — хорошего просмотра, участникам — побед!"

Врио вручил почетный приз губернатора "9288 км" Александру Михайлову.



Церемония открытия кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

После традиционного удара в рынду, 16-й международный кинофестиваль был объявлен открытым.

В этом году в рамках кинофестиваля традиционно состоятся культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края.

В основном конкурсе киносмотра стран АТР заявлено 8 полнометражных и 8 короткометражных картин. Одним из фаворитов "Меридианов" является российская картина режиссера Алексея Федорченко "Война Анны".

Фестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно проходит при поддержке администрации Приморского края и министерства культуры России.