Кожемяко, Богданенко, Кондратов... Кого рассматривают на место губернатора Приморья

Кресло. Фото: ИА PrimaMedia

Публичное поле заполнили фамилии кандидатов на еще далеко не вакантный пост. Разбираемся, кто есть кто

21 сентября, PrimaMedia. Еще до того, как глава ЦИК Элла Панфилова высказала настойчивую рекомендацию приморским коллегам отменить результаты повторного голосования на выборах губернатора, многие стали задаваться вопросом: если не Тарасенко, то кто? ИА PrimaMedia рассказывает о возможных кандидатах (в алфавитном порядке) в губернаторы Приморья.

Константин Богданенко, вице-губернатор Приморского края

Родился в 1972 году во Владивостоке. Окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники и ПВО. После получения Украиной независимости обучение прервал и перевелся на факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного политехнического института (Владивосток). В 2013 году получил дополнительное образование в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова по программе MBA Executive.

Факт из биографии: В 2017 году, будучи депутатом Законодательного собрания, принял участие в конкурсе на вакантную должность мэра Владивостока. Выпустил манифест, в котором кратко описал главные тезисы того, как превратить Владивосток в "комфортный, удобный, безопасный и дружелюбный город" с развитой экономикой. Для реализации этих возможностей он привел четыре тезиса: "муниципалитет – не место для политиков", "хватит выживать – надо развиваться", "чиновник для горожан, а не горожане для чиновника", "через ТОС к взаимной ответственности"

Цитата: "Привлечение внешних инвестиций для развития Приморья, Дальнего Востока – абсолютно реальная задача. Я не вижу глобальных причин, который препятствовали бы финансированию, например, проектов по созданию инфраструктуры для развития в Приморского крае. Вполне по силам привлечь иностранного инвестора, нужно просто быть готовым вести работу. Хотя у нас в России и своих инвесторов больше чем достаточно, да и следует не забывать, что чрезмерное увлечение зарубежными инвестициями может привести к другой проблеме – ослаблению контроля над своей территорией. По моему убеждению, каждый предприниматель в первую очередь работает для своей родины, над улучшениями своей страны. Поэтому нужен определенный баланс во внешних заимствованиях и привлечении внутренних ресурсов".



Константин Богданенко. Фото: ИА PrimaMedia

Имеет богатый предпринимательский опыт: ранее руководил одним из крупнейших розничных продавцов компьютерной и бытовой техники России — компанией DNS. По итогам 2017 года ГК ДНС вошла в ТОП-500 крупнейших компаний России по выручке, заняв 63 место. До назначение на пост вице-губернатора получил опыт политической борьбы. Выиграл выборы и стал депутатом Законодательного собрания Приморья.

Считается амбициозным, ресурсным. Имеет вес в предпринимательских кругах. К нему позитивно относится полпредство. Именно благодаря его протекции он и вошел в состав администрации. Вокруг себя собрал таких же молодых "технократов", которые готовы нетривиально подходить к задачам. Нарабатывает политический багаж. Помимо всего прочего врио губернатора края Андрей Тарасенко кинул Богданенко на архиважный, контролируемый президентом, но проваленный прежним руководством края фронт: перед вице-губернатором от бизнеса поставлена задача вытащить Приморье из подвала инвестиционного рейтинга АСИ.

Виталий Веркеенко, мэр Владивостока

Родился в 1973 году в городе Дрезден (Германия) в семье военнослужащего. В 1997 окончил ДВГУ по специальности "политолог-юрист". С 1995 по 2001 год работал в Дальневосточной региональной ассоциации коммерческой безопасности "Дальрасс", с 2001 по 2008 руководил предприятием "Хино-Владивосток", в 2009 году основал ООО "Технохолдинг Сумотори", в 2011 году — ТРК "Приморское кольцо", генеральным директором которого был до 2017 года. Бывший председатель совета директоров Тихоокеанского туристического союза. Соучредитель благотворительного фонда "Оберег".

Факт из биографии: Став мэром, Виталий Веркеенко должен был избавиться от своих бизнес-активов. 29 марта, как сообщала местная пресса, он это сделал — функции доверительного управляющего ключевых активов стала выполнять Екатерина Пшеничникова, ранее возглавившая вместо Виталия Веркеенко ПАО "Фонд Приморское кольцо" (в статусе президента) и ООО "Туристско-рекреационный кластер "Приморское кольцо" (в статусе гендиректора).

По данным деловой газеты "Золотой Рог", г-жа Пшеничникова является доверительным управляющим ООО "Технохолдинг Сумотори", ООО "Сумотори-Авто МКЦ", ООО "Хендэ Ком Транс ДВ" и ООО "Актив-Сервис". Кроме того, с 30 марта она является единственной владелицей ООО "Экспо-Трейд", 100% долей которого до этого принадлежали сначала Виталию Веркеенко, а затем его отцу Василию Ивановичу Веркеенко.

Цитата: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность взлететь. Я не романтик, я реалист. Просто на этапе входа в должность я не предполагал масштаба – никто никогда никому об этом не рассказывал. Но объем накопленных проблем и ситуация в целом – я бы не пожелал никому. Но раз уж я взялся, то, безусловно, доведу до конца. И это чувство совсем не романтического толка".



Виталий Веркеенко. Фото: ИА PrimaMedia

Бизнесмен и новое лицо в политике. Не поддерживал пенсионную реформу, не был заподозрен в различного рода махинациях. Уже успел снискать любовь простого народа, ставя на место не в меру ретивых предпринимателей.

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области

Родился в 1962 году в Приморье. Окончил Хабаровский монтажный техникум, Дальневосточный институт советской торговли (Тихоокеанский государственный экономический университет, с 2011 года в составе Дальневосточного федерального университета) по специальности "экономист", в 2003 году — аспирантуру Института экономики Российской Академии наук. Кандидат экономических наук.

Прошел трудовой путь от простого рабочего до мастера. В лихие 80-90-е занялся бизнесом. Создал производственный кооператив "Приморский", преобразованный потом в производственно-пищевое объединение (ППО) "Приморское". В 1995 году избран заместителем председателя совета директоров ОАО "Преображенская база тралового флота", в 1998-2002 годах — председатель совета директоров ОАО "Преображенская база тралового флота".

Имеет богатый политический опыт, который начался с избрания его депутатом ЗС ПК, продолжился в Совете Федерации, где он был представителем от Законодательного собрания. Оттуда он отправился на пост вице-губернатора Корякского автономного округа, потом был назначен врио губернатора Корякского АО. А 14 апреля 2005 года утвержден в должности губернатора. Через три года сложил полномочия в связи с объединением Камчатской области и Корякского АО в один субъект. Но из обоймы власти не выпал, а вошел в состав консультативной комиссии Государственного совета РФ, работал помощником руководителя администрации президента РФ.

В 2008 году президент предложил кандидатуру Олега Кожемяко депутатам ЗС Амурской области на пост губернатора региона. Депутаты ее утвердили. Через четыре года Кожемяко повторно избирался губернатором Приамурья. В 2015 году Олег Кожемяко указом президента был назначен исполняющим обязанности губернатора, а после избран губернатором другого дальневосточного региона — Сахалинской области.



Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

Несмотря на то, что почти весь свой политический вес он накапливал вне пределов Приморского края, в регионе Кожемяко не считается "варягом". С краем связаны и бизнес-интересы его семьи, самым крупным из которых была "Преображенская база тралового флота". Недавно сахалинский губернатор продал свой ключевой актив структурам бывшего сенатора от Сахалина Александра Верховского. Сейчас предприятие сына сахалинского губернатора Никиты Кожемяко "НК – Лотус" собирается построить в крае крупный тепличный комплекс в рамках ТОР "Надеждинский".

Руслан Кондратов, генеральный директор стивидорной компании "Терминал Астафьева"

Родился в 1972 году. Родом из Одессы, сын первого полномочного представителя Президента в Приморском крае Виктора Кондратова, начальника УФСБ по Приморскому краю. Окончил судоводительский факультет Одесской государственной морской академии. Трудовую жизнь начал на судах речного и морского флотов, прошел путь от матроса до помощника капитана. В 1997 году переехал в Приморский край.

Прошел путь от простого моряка до депутата Госдумы и владельца крупного бизнеса. В разное время возглавлял ООО "Зарубинская база флота", "Находкинскую жестяно-баночную фабрику", рыбодобывающую группу компанию "Аква-Ресурсы", входил в управление "Дальморепродуктом" и т.д. Избирался депутатом Законодательного собрания Приморского края, а потом и депутатом Госдумы РФ.

В прошлом году его компания "Аква-Ресурсы" взвалила на себя большую часть финансирования приморского футбольного клуба "Луч", став его титульным спонсором.

Уже несколько лет Кондратов не занимается политикой, сосредоточившись на крупных бизнес-проектах. Однако накопленный опыт и связи позволяют ему сохранять политический вес и отстаивать свои интересы. У Кондратова хорошие связи с элитами в Москве и Приморье, а также выстроенные отношения с силовыми структурами, влияние которых на политические процессы в последние годы в стране лишь нарастает.

Факт из биографии: Когда многие политики только говорили с разных трибун о своей поддержке населения, на свои деньги создал "Фонд социальной поддержки населения" и стал активно участвовать в решении острых социальных проблем Владивостока и Приморского края в целом.

Цитата: "Именно эффективное развитие логистического комплекса Дальнего Востока позволит России закрепиться на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. На это же направлен и подписанный 14 июля президентом России Владимиром Путиным Федеральный закон "О свободном порте Владивосток". Без сомнения, сегодня Дальний Восток становится территорией возможностей. И как раз те решения, которые принимает руководство нашей страны, должны обеспечить условия для интенсивного роста экономики региона".



Руслан Кондратов. Фото: ИА PrimaMedia

Связаться с самим Кондратовым не удалось, так как он находится в рабочей командировке в Москве. В окружении Кондратова ИА PrimaMedia сообщили, что слухи о его возможном назначении врио губернатора Приморского края беспочвенны.

"Хоть Руслан Кондратов и находится в президентском кадровом резерве, перед ним поставлены совершенно другие задачи. По поручению президента на территории Находки реализуется пилотный проект первой в стране полностью закрытой перевалки угля. Совестно с Министерством развития Дальнего Востока прорабатывается ещё ряд крупных инфраструктурных проектов. Пока эти амбициозные задачи не будут доведены до конца, ни о каком возвращении в политику не может идти речи".

Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ

Член фракции политической партии "Единая Россия". Член комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Родился в 1966 году в Тамбове в семье военнослужащего. Женат, отец троих детей. Окончил механический факультет Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева (ДВПИ, ныне – ДВФУ) по специальности "Строительные дорожные машины и оборудование". В 2003 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Юриспруденция". С ноября 2002 года по май 2003 года повышал квалификацию в Дальневосточной государственной академии экономики и управления по программе "Организация местного самоуправления".

Начал трудовую деятельность с должности инженера-механика, позже главным механиком, а в июне 1993 года был назначен директором Артемовского управления механизации. В середине 90-х начал политическую карьеру, стал сначала депутатом городской Думы в Артеме, потом первым заместителем главы администрации города Артема. Курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, промышленности, транспорта, связи. В ноябре 2000 года после отстранения главы администрации Артема был назначен исполняющим обязанности главы города. Впоследствии в ходе выборов три раза избирался главой города. В 2016 году был избран депутатом Госдумы.

Факт из биографии: Трижды избирался главой города Артема. Руководил городом 15 лет, с 2001 по 2016 годы.

Цитата: "Когда я работал главой, мне приходилось быть и демократом, и консерватором, и центристом, и где-то, может быть, диктатором. А здесь я больше демократ. Потому что задачи поставлены такие. Я не буду голосовать за те проекты, которые не будут работать. Я – не популист и никогда им не был"!



Владимир Новиков. Фото: ИА PrimaMedia

Местный. Муниципальный тяжеловес. Будучи главой муниципального образования, отстаивал серьезные позиции. В свое время также возглавлял совет глав районов Приморского края, благодаря чему имеет поддержку в муниципалитетах.

Виктор Пинский, депутат Госдумы РФ, первый замруководителя фракции "Единая Россия"

Родился в 1964 году в городе Лида Гродненской области (Республика Беларусь) в семье военнослужащего. Окончил юридический факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР (Москва). Профессиональный юрист, судья в отставке. Занимался бизнесом, был генеральным директором ООО "Евроазиатское юридическое агентство". В начале 2000-х начал политическую карьеру. В 2001 году был избран депутатом ЗС ПК от Надеждинского района. В ноябре 2005 года избран заместителем председателя Федерации профсоюзов Приморского края. С декабря 2005 года председатель Федерации профсоюзов Приморского края. В октябре 2006 года второй раз избран депутатом краевого парламента по спискам "Единой России". В 2012 году избран депутатом Госдумы. В 2016 году второй раз избран депутатом ГД. Член комитета ГД по государственному строительству и законодательству.

Занимал высокие посты как в партии "Единая Россия" (член Генсовета), так и в Госдуме (был председателем и заместителем председателей различных комитетов).

Факт из биографии: В 2017 году задекларировал самый большой официальный доход из всех депутатов Госдумы от Приморья — почти 50 млн рублей.

Цитата: "Последствия действий "наших партнеров" (санкции) сейчас выливаются для российских предприятий в срыв крупных контрактов, отказ в выдаче им кредитов, остановку производств и увольнение людей. Наши граждане, которые помогали иностранным государствами работать над списком мер, направленных на подрыв нашей экономики, совершили нечто, представляющее повышенную общественную опасность. То же касается лиц, чьи действия или бездействие приводят к выполнению санкций. Именно поэтому мы считаем уголовное наказание вплоть до четырех лет лишения свободы вполне адекватным для таких граждан".



Виктор Пинский. Фото: ИА PrimaMedia

Имеет политический вес в регионе и Москве. Поддержка местных профсоюзов ему гарантирована. Нынешний глава профсоюзов – Владимир Исаков, давний соратник и бывший заместитель Виктора Пинского по "Евро Азиатскому юридическому агентству". После поддержки пенсионной реформы, поддержка масс на местах может ослабеть, но для федерального центра он — фигура адекватная и проверенная временем: об этом говорят высокие пост в партии и нижней палате парламента.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края

Родился в 1956 году. С отличием окончил юридический факультет ДВГУ, где впоследствии занимался преподавательской и общественной работой, обучался в аспирантуре на кафедре уголовного права. С 1981 по 1992 годы проходил службу на оперативных и руководящих должностях в органах государственной безопасности.

В 2003 году был назначен начальником Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю. В октябре 2010 года назначен начальником Управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю. С октября 2012 года по сентябрь 2016 года — вице-губернатор Приморского края, курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с ЗС ПК, избирательной комиссией и органами местного самоуправления.

18 сентября 2016 года избран депутатом ЗС ПК от "Единой России". В октябре 2016 года избран председателем Законодательного собрания.

Факт из биографии: В феврале 2018 года группа депутатов выступила с предложением отправить действующего председателя ЗС ПК Александра Ролика в отставку. Попытка не удалась, но за включение вопроса в повестку дня проголосовали 6 депутатов.

Цитата: "Сегодня мы стараемся работать точечно: как только получаем информацию о том, что есть острая ситуация, есть проблема вот в этой сфере, в этом муниципалитете, у этой группы, мы приглашаем участников конфликта, разбираем ситуацию и вместе ищем пути решения. Исходим из того, что лучше с людьми разговаривать за столом, а не на митингах под стенами администрации. Но, говоря откровенно, есть у нас отдельные лица и группы лиц и во Владивостоке, и в районах, которые выходят на митинги и пикеты, не потому, что хотят решать проблемы, а исключительно из желания себя позиционировать".



Александр Ролик. Фото: ИА PrimaMedia

Нынешний глава ЗС ПК не имеет антирейтинга, с элитами не воюет. В связи с профессиональной деятельностью обладает обширными связями в "силовом блоке".

Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства

Родился в 1960 году. Женат, отец двоих детей. Считается больше хозяйственником, чем политиком, хотя и был дважды депутатом Законодательного собрания Приморского края. Окончил Дальневосточный государственный рыбохозяйственный технический институт по специальности "Судовождение на морских путях".

Работал на руководящих позициях в крупнейших рыболовецких предприятиях региона: ТУРНИФ, РОЛИЗ, НБАМР. После того, как компания Геннадия Тимченко "Русское море" скупила часть приморских рыбодобываюих предприятий (ТУРНИФ, ИНТРАРОС и т.д.) стал директором по Дальневосточному региону ООО "Русское море – Добыча" (с 2014 года — ООО "Русская рыбопромышленная компания"). Считается, что именно с подачи Тимченко Савчук в 2013 году перешел на работу в Росрыболовство, где через два года стал заместителем руководителя ведомства с курированием управлений организации рыболовства, науки и образования, а также управлением флота, портов и мониторинга.

Факт из биографии: В 2008 году, будучи секретарем политсовета регионального отделения "Единой России", Савчук встал на защиту "правого руля", пытался доказать московскому руководству, что пошлины на ввоз японских автомобилей повышать неправильно. В результате, вскоре оставил партийный пост, о чем, как признается, не жалеет.

Цитата: "На мой взгляд, еще многое надо сделать для того, чтобы обеспечить достойную старость пожилым дальневосточникам. Пенсионеры достойны нормальной жизни, они нисколько не виноваты в том, что СССР распался, и нам не лучшее досталось наследство. Целью, которая стояла перед региональным отделением "Единой России" было: добиться пенсионной надбавки для дальневосточников в 30 %. Мы выходили на уровень московского руководства, разложили по полочкам: это необходимо, чтобы задержать население в регионе. Субсидирование авиаперевозок – получили, с надбавками вопрос пока не решен. Хотя поэтапный рост пенсий по всей стране идет".



Пётр Савчук. Фото: ИА PrimaMedia

Родился на Украине, но почти всю жизнь провел в Приморье, считается местным. Что, эксперты отмечают важной особенностью, так как еще одного "варяга" регион не примет. После переезда на пмж в Москву Савчук не утратил связь с краем. Лично знает многих не только приморских, но и дальневосточных и российских рыбопромышленников. Отмечается, что имеет поддержку на федеральном уровне, близок к другу президента Геннадию Тимченко.

Сергей Слепченко, депутат Законодательного собрания Приморского края, руководитель фракции "Единой России"

Родился в 1971 году на Украине. Окончил высшее военно–морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола по специальности "Вооружение кораблей, инженер-электромеханник". Служил на острове Русский в легендарной секретной части ТОФ 42 МРП СпН (в/ч 59190), больше известной как "Холуай". В разное время руководил и руководит ООО "Акватехнологии", ООО "Профит трейд", ООО "Пирс".

Факт из биографии: В октябре 2016 года прошлого года Сергей Слепченко стал миллиардером, продав долю в своем ООО "Акватехнологии". Покупателем, как писала пресса, выступили структуры, аффилированные с бывшим губернатором края Сергеем Дарькиным.

Цитата: "Мы гарантируем, что наполним рынок всем спектром рыбопродукции и морепродукции. Компания "Акватехнологии" занимает лидирующие позиции в прибрежном промысле в Приморье".



Сергей Слепченко. Фото: ИА PrimaMedia

Серьезный менеджер в рыбной отрасли, тяжеловес, обладает высоким рейтингом среди политических элит. Депутат-одномондатник от северных районов края, где имеет хороший рейтинг.

Сергей Сопчук, депутат Госдумы РФ, глава МКС "ЕР" в ДФО

Родился в 1964 году в Уссурийске. Окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности "Инженер-механик". Работал в совхозе "Искра" в селе Покровка Октябрьского района, где в разные годы занимал должности старшего механика, управляющего отделением и главного инженера.

В 1992 году занялся бизнесом. Потом пошел в политику. Депутат-одномандатник. Пользуется большой поддержкой среди муниципальных элит и населения "своих" районов. Имеет богатый политический бэкграунд. Начинал с депутата ЗС ПК от Октябрьского района, в 2000 году стал главой Октябрьского района, в декабре 2001 года вновь был избран депутатом и в 2002 году занял пост спикера Законодательного собрания Приморья. В 2007 года губернатор Сергей Дарькин назначил Сопчука на должность первого вице-губернатора края по вопросам внешней политики, жилищно-коммунального, сельского и рыбного хозяйства, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В 2008 году Сопчук ушел в отставку с поста вице-губернатора по собственному желанию. В декабре 2011 года был вновь избран депутатом ЗС ПК. В сентябре 2013 возглавил фракцию "Единая Россия" в краевом парламенте. На выборах 2016 года Сопчук был избран депутатом Госдумы от избирательного округа №0062 (Владивостокский). Член комитета ГД по транспорту и строительству. Руководитель Межрегионального координационного совета "Единой России" в ДФО.

Женат, воспитывает трех детей.



Сергей Сопчук. Фото: ИА PrimaMedia

Факты из биографии:

1. После добровольной отставки с поста первого вице-губернатора эксперты сходились во мнение, что администрация края потеряла одного из сильнейших членов своей команды. "Он полностью соответствовал занимаемой должности. Специалистов такого уровня в Приморье немного",— полагал депутат Александр Передня. Аналогичной точки зрения придерживался Евгений Оломский: "Сопчук выгодно выделялся на общем фоне краевой администрации, где преобладает непрофессионализм". Среди основных достижений первого вице-губернатора эксперты называли успешное, без сбоев прохождение отопительного сезона 2007/08" в Приморье, где раньше практически каждая зима приносила проблемы в сфере ЖКХ.

"Сопчук не являлся членом команды Дарькина. Но губернатор нуждался в увеличении уровня своей поддержки среди региональной элиты и, насколько мне известно, долго уговаривал его занять пост своего заместителя", — комментировал переход Сопчука в администрацию края депутат краевого парламента Сергей Софин.

2. 28 января 2008 года во Владивостоке на Сопчука было совершено покушение. Сообщалось, что когда чиновник, отправлявшийся на работу, садился в автомобиль, неизвестный произвел в его сторону несколько выстрелов из пистолета Макарова с глушителем. В результате Сопчук получил два огнестрельных ранения, после чего был доставлен в больницу и прооперирован.

Цитата: "Совсем недавно я был на мюзикле. На "Анну Каренину" ходили в театр оперетты, он рядом с Госдумой. Дочка меня выводила. Очень понравилось. Такой он красивый, динамичный. Конечно, один бы я не пошел. Одному не очень, хотелось бы в компании. Для меня единственная компания в Москве – моя дочь. С ней хожу. Это новые ощущение, впечатления. Красиво сделано, музыка, позитив такой. Не скажу, что я такой любитель. Но мне приятно побывать, посмотреть постановки, поаплодировать, насладиться музыкой".

Людмила Талабаева, представитель Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации

Родилась в 1957 году в Приморском крае. Окончила Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Инженер-технолог". Трудовую деятельность начинала на разных должностях на предприятиях рыбной отрасли (Владивостокская контора "Дальрысбыт", Владморрыбпорт, ТОО "Берег" и т.д.). В 2016 году Людмила Талабаева была избрана депутатом Законодательного собрания Приморского края списку "Единой России". В октябре 2016 года избрана представителем Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации. До этого возглавляла Приморское краевое региональное отделение партии "Единая Россия".

Факт из биографии: В 2017 году сенатор от Приморского края Людмила Талабаева вошла в топ-5 рейтинга самых открытых сенаторов, составленный порталом "Все выборы".

Цитата: "Я – из тех, кто жалеет. Я – продукт СССР. Для меня важны те ценности, которые были в моем детстве, юности, взрослой жизни, когда был СССР. Может быть, уже и не надо жить по законам, по которым учили меня мама и папа. Но я по-другому жить не могу. Если вы любите свою страну, вы должны делать всё, чтобы здесь было лучше. А если не любите – уезжайте. И посмотрите, как вас там встретят. Я всегда любила свою страну: и в 90-е, и в то время, когда не платили зарплату. Я любила свою страну, когда мандарины мы видели только зимой. Я любила ее тогда, когда мама на Пасху в деревенской пекарне пекла пироги. Я ее люблю и сейчас, когда есть много другого. И людей я очень люблю. Думаю, энергетику питаю от любви. Я любила своих работников, особенно докеров-механизаторов. Докеры – это определенная каста людей. Настоящие мужики".



Людмила Талабаева. Фото: ИА PrimaMedia

Местная. Хорошо известна в крае. Пользуется авторитетом у элит, в открытых конфликтах замечена не была. Отлично знает проблемы рыбной отрасли. Одна из самых влиятельных женщин в Приморье.

Напомним, избирательная комиссия Приморского края 20 сентября отменила итоги повторного голосования на губернаторских выборах, прошедших 16 сентября. Накануне глава ЦИК РФ Элла Панфилова рекомендовала отменить результаты голосования. Это произошло в России впервые после возврата прямых выборов губернаторов.

По закону, следующие внеочередные выборы губернатора Приморского края должно назначить Законодательное собрание Приморского края. Предположительно они состоятся 16 или 23 декабря.