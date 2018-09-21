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Спорт. 22:00
Экстрим-фестиваль. Фото: предоставлено организаторами

Молодежный фестиваль экстремальных видов спорта пройдет во Владивостоке в эти выходные

Спортсмены из Приморья и других регионов сойдутся на площадке возле "Олимпийца"

21 сентября, PrimaMedia. Крупнейшее ежегодное событие в экстремальном мире Дальнего Востока – Экстрим-фестиваль "МОСТЫ" – состоится 22-23 сентября во Владивостоке. Спортсмены из Приморья, Хабаровского края, Сахалинской и Амурской области, Забайкалья и других регионов сойдутся на площадке на Спортивной набережной в битве за звание лучшего в категориях: BMX, Skate и Kickscooter (трюковые самокаты), сообщает ИА PrimaMedia.

Гости и главные судьи соревнований – это лучшие спортсмены нашей страны, которые уже давно достойно представляют Россию на самых крупных мировых соревнования в экстремальных видах спорта, будущие спортсмены Олимпийской сборной России на летней олимпиаде 2020 в Японии в категории ВМХ. На фестиваль во Владивосток едут Костя Андреев и Ирек Ризаев, в активе которых медали с многочисленных международных и российских соревнований. Именно они будут решать, кто станет лучшим на Дальнем Востоке и получит главный приз мероприятия – путевку на международные или всероссийские соревнования.

Также в рамках фестиваля, состоится создание нового арт-объекта от лучших граффити-художников Дальнего Востока.

"Здоровый образ жизни становится главным приоритетом современной молодежи. Мероприятие такого формата продемонстрирует гостям и участникам фестиваля новые и современные направления в мире экстремальных видов спорта. Каждый желающий сможет не только наблюдать за спортсменами, но и сам попробовать свои силы и принять активное участие в фестивале", – отметила и.о. директора департамента по делам молодежи Приморского края Елена Юрьевна Томчук.

Ссылка на онлайн регистрацию.

Место проведения: скейт-парк на Спортивной набережной, Владивосток, ул. Батарейная 2. Начало мероприятий в 12.00. Возрастное ограничение для зрителей не установлено.

Организаторы мероприятия – ADVANCE TEAM и Федерация экстремальных видов спорта Приморского края, при поддержке администрации города Владивостока и департамента по делам молодежи Приморского края.

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Экстрим, экстремал
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