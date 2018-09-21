Инклюзивную детскую площадку подарил приморскому Арсеньеву авиазавод "Прогресс"

Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс"

Торжественное открытие площадки состоялось в рамках празднования Дня города (ФОТО)

21 сентября, PrimaMedia. В Арсеньеве в рамках празднования Дня города состоялось торжественное открытие инклюзивной детской площадки Фонда "Обнаженные сердца", созданной при поддержке ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе холдинга.

Проект создания инклюзивной детской площадки, адаптированной для детей с особенностями развития, начался в Арсеньеве в июле этого года. Финансирование проекта Фонда "Обнаженные сердца" взяла на себя Арсеньевская авиакомпания "Прогресс".

Местом для размещения игровой площадки была выбрана территория городского парка "Восток" — главного места отдыха горожан всех возрастов. Новая площадка заменила старую, с уже изношенными игровыми снарядами и обветшавшими скульптурами.

Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" 1 / 5

Современная игровая площадка площадью почти 1300 кв.м. вместила в себя более 30 игровых элементов и конструкций, рассчитанных на детей до 12 лет: детские спортивные комплексы, качели нескольких видов, горки, карусели, песочницы и другое сертифицированное оборудование, соответствующее требованиям национальной системы ГОСТ РФ и имеющее международную сертификацию от TUV ProductService. Кроме того, на площадке была осуществлена укладка травмобезопасной резиновой плитки и тротуарной брусчатки, предусмотрены лавочки и зоны отдыха, высажены зеленые насаждения.

На торжественной церемонии открытия игровой площадки собрались несколько десятков юных горожан и их родителей, врио Главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень, Председатель Думы Арсеньевского городского округа Анатолий Щербаков, представители Фонда "Обнаженные сердца", а также работники ААК "Прогресс" и управляющий директор предприятия Юрий Денисенко.

Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" Открытие инклюзивной детской площадки в Арсеньеве. Фото: предоставлено ААК "Прогресс" 1 / 5

"Поддержка муниципальных и краевых социальных и культурных проектов – один из приоритетов нашего предприятия, особенно, когда речь идет о подрастающем поколении. Надеюсь, этот современный комплекс будет долго приносить детям радость, а те, в свою очередь, бережно к нему отнесутся", — подчеркнулЮрий Денисенко.

В завершение торжественной церемонии открытия в разных точках комплекса для детей была организована концертно-игровая программа с участием творческих и спортивных коллективов города Арсеньева.