Ужасы Минного городка для молодых мам Владивостока

ИА PrimaMedia продолжает проверять социальную доброжелательность городских дорог. Фото: ИА PrimaMedia

В седьмой серии социального эксперимента "По Владивостоку с коляской" корр. PrimaMedia прогулялись с площади Баляева до Спортивной (ВИДЕО)

27 сентября, PrimaMedia. Парк Минного городка во Владивостоке является едва ли не самым неприспособленным местом в городе для прогулок с колясками, показал социальный эксперимент PrimaMedia. Экспериментальная съемочная группа редакции в составе журналиста, оператора и маленького плюшевого пассажира вновь прогулялась по улицам Владивостока, чтобы выяснить, насколько город удобен для новоиспеченных родителей.

Традиционно, мохнатого "малыша" везла компактная прогулочная коляска. Маршрут для седьмой серии эксперимента пролегал от района площади Баляева до остановки Спортивная.

Маршрут, претендовавший на роль самого "зеленого" пути из всей серии эксперимента, благодаря парку Минного городка, неожиданно оказался самым труднодоступным и тяжелым. Обветшалые лестницы, повсеместное отсутствие пандусов, разбитое дорожное покрытие и множество других малоприятных вещей существенно испортили настроение от осенней прогулки.

Совершив видеопрогулку с корреспондентами агентства, читатели ИА PrimaMedia смогут оценить удобство центральных пешеходных переходов, доступность тротуаров, оснащенность лестничных пролетов и отношение автолюбителей к пешеходам самостоятельно.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.