Для бюджета необходимо нивелировать риски от внешних шоков – сенатор Ростислав Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

На заседании Правительства был рассмотрен большой пакет законопроектов

24 сентября, PrimaMedia. На заседании Правительства был рассмотрен большой пакет законопроектов, которые связаны с формированием федерального бюджета на 2019 год и период 2020–2021 годов. До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Государственную Думу, затем он поступит в Совет Федерации, — ИА PrimaMedia.

Глава кабмина Дмитрий Медведев заметил, что в будущем не стоит ждать изменений внешней ситуации в сторону более комфортной, ожидается расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления. В связи с чем необходимо выстраивать экономическую политику так, чтобы, во-первых, уверенно развиваться даже в таких не вполне благоприятных условиях, во-вторых, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни.

— В целом, как прогнозируется, следующий год станет адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем. Мы рассчитываем, что за это время определённые циклы пройдут, этот период завершится, а пакет структурных изменений, которые мы запускаем, и меры по повышению деловой и инвестиционной активности смогут вывести экономику на более высокую траекторию, — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Минэкономразвития предполагает, что уже начиная с 2021 года ежегодные темпы экономического роста превысят 3%. Прежде всего – за счёт отраслей, где есть неплохой экспортный потенциал (это химическая и пищевая промышленность, машиностроение), а также за счёт развития инфраструктуры и жилищного строительства. По прогнозу ведомства будут стабильно расти и реальные доходы. Инфляция в среднем должна остаться в рамках целевого показателя – около 4%. Вполне благоприятной должна быть ситуация на рынке труда.

— Правительство при проработке проекта федерального бюджета на ближайшие три года поставило две важнейшие задачи: выполнение всех социальных обязательств перед населением с увеличением денежных средств на эти цели и, вместе с тем, обеспечение условий для развития экономики страны. Сделать все необходимое, чтобы максимально нивелировать риски от внешних шоков – вот что очень важно в ближайшем будущем. В следующем году федеральный бюджет планируется так же профицитным, как и в году текущем. И это при том, что заложен бОльший объем расходов на улучшение демографической ситуации, на развитие инфраструктуры. Государство продолжит поддержку промышленности, инновационных компаний, фармацевтики, медицинской отрасли. Стратегически важно поддержать сегодня те сферы, которые, развиваясь, позволят государству обрести независимость от иностранных продуктов, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Правительство ожидает, что к концу следующего года объём Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального за всю историю его существования уровня. Объёмы ФНБ будут расти благодаря жёсткому бюджетному правилу, которое принято в прошлом году. Даже несмотря на достаточно высокие цены на энергоресурсы, будет иметь продолжение совершенствование межбюджетных отношений, чтобы региональные бюджеты были более сбалансированными, давали регионам больше возможностей зарабатывать деньги самим. Для этого перераспределяется часть доходов в пользу регионов. Это касается акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты.

Также запланирован рост межбюджетных трансфертов. В сторону увеличения пересмотрены прежние планы на 2019–2020 годы по финансированию Дальнего Востока и Байкальского региона, а также по финансовой поддержке Арктической зоны, которая вырастет в несколько раз.